"Cerco il proprietario di questo piccolo di inseparabile roseicollins"

La Spezia - Ciao Città della Spezia,

mi chiamo Silvia Raffaelli e ieri sera ho trovato sul mio terrazzo un piccolo di inseparabile roseicollins. Abito in zona Tribunale, dalla Coop do Via Saffi. Sto postando annunci su molte pagine Facebook per ritrovare il padrone, potresti aiutarmi pubblicando un articolo? Allego le foto del pappagallino, il mio numero di cellulare 329 9665180 e l'annuncio che sto diffondendo.

Grazie mille!



TROVATO !!!! A LA SPEZIA, LIGURIA :

Piccolo di inseparabile roseicollins. Abito in Zona Tribunale, è volato sulla gabbia della mia pappagallina. Non ha l'anellino. Lascio il mio numero di cellulare: 329 9665180