"Assieme all'Ordine dei medici vogliamo un rientro a scuola in sicurezza"

La Spezia - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi il presidente della Federazione ligure dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri Alessandro Bonsignore per fare il punto in vista della riapertura delle scuole, il 14 settembre.

“È stato un incontro costruttivo, con l’obiettivo comune – spiega Toti – di un ritorno in sicurezza dei ragazzi nelle loro classi. Per questo è indispensabile la piena collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: non solo i professionisti del sistema sanitario regionale, pronti ad un impegno ulteriore per non lasciare da sole le famiglie, ma anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che avranno a disposizione anche gli specialisti dell’ospedale Gaslini per eventuali consulti o pareri che ritenessero necessari per la gestione di un possibile caso di coronavirus a scuola. Sono certo che sapremo fornire alle scuole e alle famiglie un supporto efficace e tempestivo”.

“Il presidente Toti – aggiunge il presidente Fromceo Liguria Bonsignore - ha dimostrato grande attenzione verso tutte le problematiche rappresentate dagli Ordini dei Medici e dal clima di sinergia instauratosi potranno derivare solo che benefici per la Salute Pubblica”.