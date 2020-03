"Appiedato e in cerca di antidolorifici", in realtà aveva l'auto e cercava sigarette

La Spezia - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia nell’ambito del contenimento dell’emergenza sanitaria in attuazione del decreto del Governo. La notte scorsa intorno alle 2.00 il personale della Squadra Volante della Questura della Spezia ha controllato due persone in via Sarzana che erano intente ad acquistare sigarette da un distributore automatico.

Uno dei due, un tunisino di 32 anni, ha provato a fornire a voce giustificazioni pretestuose agli operatori che gli hanno fatto compilare l’autocertificazione nella quale dichiarava di essere appiedato e in cerca urgente di un antidolorifico. Le versioni contraddittorie fornite non hanno però convinto gli agenti che una volta congedato l’uomo hanno provveduto a seguirlo in modo discreto a debita distanza. Poco dopo lo hanno così notato mentre saliva a bordo di una autovettura e si allontanava. Una volta posteggiata l’auto in via Salvo d’Acquisto, l’uomo veniva nuovamente avvicinato dai poliziotti ed invitato a spiegare perché avesse omesso di dichiarare l’uso del veicolo, sul quale peraltro sono ancora in corso accertamenti. Da un successivo controllo all’interno dell’abitacolo, veniva rinvenuta una mazza da baseball della quale l’uomo non sapeva fornirne giustificazioni, per cui veniva deferito in stato di libertà ai sensi degli artt. 650 e 495 CP, per dichiarazioni false rese in sede di autocertificazione, nonché per l’art.4 L.110/75 per il porto ingiustificato della mazza da baseball, debitamente sequestrata.



Rigorosi i controlli svolti nel fine settimana in tutta la provincia, sia dalle Volanti alla Spezia e a Sarzana, sia delle pattuglie della Polizia Stradale negli snodi strategici del traffico stradale e autostradale, che dal personale della Polizia Ferroviaria in stazione, per riscontrare le motivazioni degli spostamenti personali, sia per attuare le misure antiassembramento e di prevenzione di esodi anomali.