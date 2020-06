"Abbiamo lavorato per la tutela di tutti, sulla salute dei bimbi non si scherza"

La Spezia - "Stiamo lavorando a pieno ritmo e la nostra priorità è la sicurezza dei cittadini che frequentano il parco della Pieve. E vorrei si potesse anche investire nella video sorveglianza per dare maggiore garanzia a tutti i visitatori del parco stesso". Sono le parole del gestore del parco della Pieve dopo che il caso dei giorni scorsi, raccontato principalmente sui social è diventato virale (leggi qui). In breve, alcune mamme hanno filmato l'area prima che cominciassero i lavori di manutenzione denunciando uno stato di precarietà e insicurezza. Il parco della Pieve ha riaperto i battenti da pochissimo e ha ripreso in parte le proprie attività e a fare il punto della situazione è il gestore Christian Grisolia, che da un anno si occupa di tutta la manutenzione ordinaria del parco che è dotato anche di un ristorante. Le fotografie allegate all'articolo sono state scattate quest'oggi.

"Il lockdown - spiega Grisolia - ha messo a dura prova tutti. Noi proprio per questa situazione di emergenza non abbiamo riaperto subito. Abbiamo voluto aspettare per poter permettere un accesso in sicurezza a tutti. In queste settimane, io per primo, ho cominciato ad attuare i lavori di manutenzione ordinaria e di mia competenza. C'è stato un primo taglio dell'erba e si prosegue. Chiaramente con un terreno così vasto ci vorrà ancora qualche giorno per completare l'opera. Capiamo anche la posizione di chi nei giorni scorsi ha espresso delle perplessità ma con tre mesi di blocco nessuno poteva lavorare".

"Ci siamo rimboccati le maniche e vogliamo rimetterci in sella - prosegue Grisolia -. La priorità è chiaramente rispettare tutte le norme vigenti, come sta accadendo, e già da giovedì potremmo ripartire con alcune attività serali. Questo parco, lo ripeto, è di tutti e sarà sempre a disposizione di tutti e tra i nostri obiettivi c'è anche quello di migliorare i giochi già presenti".

Tra i temi sollevati ieri anche quello del cancello difettoso in uno dei 7 ingressi del parco. "E' vero - racconta Grisolia -, si è rotta una cerniera ma quell'intervento non rientra nelle nostre competenze e abbiamo già sollecitato gli uffici competenti. Inoltre è importante sottolineare che è stato messo in sicurezza a suo tempo. E' segnalato e chiuso con un lucchetto, non si può usare. Il tema della sicurezza è importante anche per la salvaguardia della struttura stessa e per me sarebbe importante se si potesse investire nella videosorveglianza".

Un altro tema sollevato è legato alla piscina, elemento che ad alcuni residenti ha fatto storcere il naso. La struttura al momento è stata smontata. La sua presenza era dovuta alla collaborazione tra la gestione del parco e un'associazione che si occupa di campus estivi che proprio in questi giorni ha cominciato con le sue attività. In merito alla vicenda interviene anche uno degli animatori del campus Gianluca Rizzo.

"Lavorando con i bambini - spiega - ed essendo padre la priorità sono la tutela della loro salute e dare tutte le garanzie del caso ai genitori. Proprio per questo motivo abbiamo anche organizzato un piccolo triage dove ai nostri piccoli ospiti viene misurata la temperatura. Ma questa è solo una delle premure che abbiamo messo in atto. Spiace constatare che nonostante tutte le attenzioni, il tempo, la fatica e il denaro investiti in queste attività, per un'iniziativa di pochi ci ritroviamo in una situazione che rischia di compromettere il lavoro di anni. Avremmo voluto sentire più vicina l'amministrazione che per altro abbiamo più volte sollecitato".