Ztl e rinnovo pass, tutto quello che c'è da sapere

La Spezia - Quest’ anno è in corso la campagna di sostituzione pass con il nuovo Qr Code che troverete in allegato alla lettera, qualora non ne siate già in possesso.

La campagna di rinnovo Pass si concluderà il 29 febbraio 2020. In una nota, diffusa sui social da Atc Mobilità e parcheggi si legge: “Siamo lieti di comunicarvi che il costo del rinnovo è rimasto inalterato (20 Euro per la prima auto, 70 Euro per la seconda auto)”.

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità: tramite il sito internet www.mobpark.it cliccando su “rinnovo pass 2020 “entro il 29 febbraio, negli uffici di Atc mobilità e parcheggi solamente con bancomat o carta di credito entro la fine di febbraio, in qualunque ufficio postale utilizzando esclusivamente il bollettino allegato (bollettini diversi non consentono il riconoscimento del pagamento) entro il 31 gennaio 2020.

“A causa dei tempi di acquisizione e gestione dei pagamenti postali Atc Mp - si legge ancora nella nota - non è in grado di accettare pagamenti successivi, per cui chi effettua pagamenti postali oltre la data indicata dovrà presentare la ricevuta del pagamento presso gli uffici di Via Saffi, 3 che provvederanno al rinnovo manuale dal momento della presentazione agli uffici”.

Nella nota è contenuta anche un’avvertenza: “Le modalità di pagamento difformi da quelle indicate (ad esempio il pagamento con bollettini postali diversi da quello inviato o il pagamento oltre i termini previsti) comporteranno il mancato rinnovo del pass in quanto non consentono l’incrocio automatico dei dati e l’individuazione del pagamento. Prima di effettuare il pagamento vi invitiamo a controllare attentamente i dati in nostro possesso presenti nella lettera: codice fiscale, residenza, targa auto, tipo autorizzazione, numero pass, zona sosta, tipologia pass (prima auto seconda auto).

“I residenti all’interno o nelle zone limitrofe alla Ztl, dovranno verificare che nei dati, al rigo “Tipo Autorizzazione” - si legge ancora - sia inserito ‘residente ztl’ o residente ztl speciale se sono titolari di pass di accesso alla suddetta Ztl. Si ricorda che tutti gli autorizzati all’accesso in ztl non potranno usufruire del varco di Via Fazio. In caso di difformità dei dati sopra riportati vi invitiamo a recarvi presso i nostri uffici di La Spezia in Via Aurelio Saffi, 3”.

“Il pagamento è forfettario annuale - prosegue la nota - e dovuto per intero anche nel caso in cui il pass venga restituito nel corso dell’anno o venga disattivato d’ufficio per la perdita dei requisiti a seguito delle verifiche che Mobilità e èarcheggieffettua periodicamente in collaborazione con l’anagrafe. Il vecchio pass in vostro possesso verrà disattivato automaticamente il 01 marzo”.

Gli orari di apertura degli uffici di Atc Mobilità e Parcheggi sono i seguenti: lunedì dalle 8.30 alle 12.45 pomeriggio chiuso, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 17.30, sabato dalle 8.15 alle 12.15.