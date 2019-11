Ztl dal 25 novembre si fa sul serio. Le multe arriveranno a casa

La Spezia - Vado, non vado. Invece parcheggio. Passate le prime incertezze sulle nuove aree della zona a traffico limitato gli spezzini sembrano ingranare e dovranno tenere bene a mente una data: il 25 novembre.

Le telecamere sono già accese ma dall'ultimo lunedì di novembre chi verrà trovato in Ztl senza permesso riceverà la multa direttamente a casa. A fare il punto della situazione è l'assessore alla Mobilità Kristopher Casati.

"All'inizio arrivavano molte segnalazioni - ha spiegato l'assessore - ma con la sperimentazione la situazione si è rivelata meno complicata. I cittadini dopo pochi giorni si erano già abituati e le domande più frequenti erano legate alle modalità di accesso. Da circa due settimane la situazione è a regime".

"Quello che si sta concludendo - ha proseguito l'assessore - è un mese di pre esercizio con il supporto della Polizia locale che monitorava la zona e indirizzava gli automobilisti. Superata questa fase è subentrato il controllo elettronico che dal 25 novembre emetterà le sanzioni (che arriveranno a casa, ndr)".



Le principali difficoltà degli automobilisti si sono concentrate soprattutto sui permessi associati alle lettere dell'alfabeto su chi poteva entrare o meno nella Ztl. Particolare attenzione è stata data al commercio. "Abbiamo cercato di analizzare la situazione sotto tutti i punti di vista. In alcuni casi specifici, legati proprio al commercio, si potranno comunicare le targhe in un secondo momento. Per i cittadini disabili è disponibile un numero verde dedicato".