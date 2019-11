Ztl, categoria D, Via Diaz: botta e risposta Raffaelli-Casati

La Spezia - Fra i temi della serata di consiglio anche il tema ztl del centro storico e le nuove misure adottate dall’amministrazione. Marco Raffaelli, consigliere Pd, focalizza la sua attenzione sui residenti della categoria D: “Alcuni, quelli che abitano lì, possono accedere alla ztl “via Chiodo-via Fazio, gli altri, sempre della categoria D, no. Così il traffico graverà su Viale Italia. Non per i parcheggi ma per il transito. E chiedo una soglia di tolleranza per i parcheggi di Via Diaz in occasione degli eventi teatrali visto che tante persone che frequentano il Civico e vengono da fuori mettono in dubbio di continuare. Il parcheggio in zona mare non e’ il massimo, visto da chi sono frequentati i giardini, specialmente la notte”. Casati, compie un excursus sui cambiamenti della viabilità e della sosta avvenuta nel passato, in particolare con le nuove piazza Verdi e piazza Europa: “I conteggi dicono che la categoria D e’ quella con più pass a disposizione. Per questo è stato deciso così, per riequilibrar rispetto alle altre zone. Sulla questione della tolleranza su Via Diaz rispondo negativamente perché vicino al Civico ci sono parcheggi utili in piazza Chiodo e piazza Beverini. Tale concessione non ci pare giusta anche nei confronti delle altre attività”.