Ztl Centro-Torretto aperta per le consegne domiciliari

La Spezia - «Abbiamo fatto delle deroghe nella Ztl per permettere a tutti i veicoli utilizzati durante la consegna domiciliare a causa dell’emergenza Coronavirus di poter entrare nelle zone indicate. Il momento è delicato per tutti e il Comune deve fare tutto ciò che è in suo potere per facilitare in tutti i modi la vita ai propri cittadini». Così il Sindaco Pierluigi Peracchini nel commentare i provvedimenti entrati in vigore oggi e validi fini al prossimo 3 maggio, che rispondono alle molteplici istanze presentate dalle attività commerciali e dai pubblici esercizi di poter accedere alla Ztl ‘Centro-Torretto’ per le consegne domiciliari durante questo periodo di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



In particolare fino alle ore 24 del 3 maggio prossimo sono state disposte deroghe nella Ztl ‘Centro-Torretto’ ai veicoli fino a 3.5 tonnellate, purché conformi alle classi ambientali vigenti nell’area, dai varchi:



- Manzoni: posto all’intersezione tra via A. Manzoni e via XX Settembre;



- Mazzini: posto all’intersezione tra viale G. Mazzini e via M. D’Azeglio;



- Diaz: posto all’intersezione tra via A. Diaz e viale Italia;



- Chiodo: posto all’intersezione tra via Chiodo e via A.F. Persio.



L’accesso, il transito e la sosta sono consentiti, con orario 0-24, previo inserimento in una white list. Possono accedere alla Ztl senza necessità di autorizzazione, previa comunicazione obbligatoria delle targhe al fine dell’inserimento nel sistema comunale di gestione dei transiti – white list – esclusivamente gli autoveicoli e gli autocarri impegnati o utilizzati per la consegna domiciliare di merci.







«Si tratta di una misura per ovviare ai disagi che stanno vivendo i cittadini in seguito alle restrizioni imposte dall'ultimo decreto del Governo per contenere la diffusione del virus Covid-19. Molte le attività che effettuano consegne a domicilio e ancor di più gli esercenti che non lo prevedevano e si sono attivati per lavorale con detta modalità, pertanto abbiamo deciso di inserire in white list tutti i veicoli che dovranno consegnare all'interno della Ztl passando per i 4 varchi, per permettere alle attività che hanno sede fuori dalla Ztl di transitare con i loro mezzi. Con il traffico generale ridotto al minimo e consapevoli che la libera circolazione dei veicoli è di fatto interdetta alla stragrande maggioranza dei cittadini, dare il via libera ai veicoli che effettuano consegne nella Ztl, è un provvedimento a favore dei cittadini e del commercio» commenta l’Assessore alla Mobilità, Kristopher Casati.



«Un provvedimento che va incontro a tutte quelle attività che stanno svolgendo un servizio unico per i cittadini. Le consegne della merce a domicilio sono uno strumento validissimo che aiuta a diminuire la circolazione delle persone, fornisce un servizio ad anziani e a chiunque ha difficoltà a deambulare. Aiuta dunque per contrastare la diffusione del Coronavirus», sottolinea l’Assessore al Commercio, Lorenzo Brogi.



Gli utenti aventi diritto, al fine di essere inserti nella white-list, dovranno effettuare specifica richiesta agli uffici della società ATC Mobilità e Parcheggi Spa, allegando apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che riporti la volontà di adibire il veicolo, di cui è richiesto l’inserimento in white-list, a “consegna domiciliare gratuita”.