Zone e orari lavaggio portici sino al 16 ottobre, il programma

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’assessorato al ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’amministrazione comunale.



Sabato 10 ottobre l’intervento di pulizia straordinaria interesserà il quartiere di Bragarina



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.



Sabato 10: via Veneto lato mare, da via Foscolo a via Dalmazia;



Lunedì 12: corso Nazionale da via Carducci a viale San Bartolomeo; Comune



Martedì 13: via Cadorna dal numero civico 2 al numero civico 28; viale Italia dal numero civico 395 al numero civico 483 (lato monte); Galleria Goito



Mercoledì 14: via Bologna dal numero civico 60 al numero civico 68; via Bologna (comprensorio Antei); piazzale Del Marinaio; via Lunigiana dal numero civico 156 al numero civico 172



Giovedì 15: via Veneto lato monte da via Parma a via Doria; piazza Beverini (ambo i lati)



Venerdì 16: via Persio dal numero civico 1 al numero civico 21; via Parma (comprensorio Sunia)





Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:





Sabato 10 ottobre: via Benedicenti c/o scuola elementare (ore 7.30 – 12)



Domenica 11 ottobre: viale San Bartolomeo area parcheggio interna (Marina del Canaletto) (ore 7.30 – 12)

Inoltre, è attivo lo spazzamento meccanizzato e combinato che dal 12 al 16 ottobre 2020 interesserà le seguenti vie: via Sarzana, viale Italia lato mare, via Bragarina, via Capraia, via Della Pianta, via Sardegna, via Carpena di Marinasco, via Murlo, via Fieschi, via Del Parodi e via Delle Pianazze.