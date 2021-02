La Spezia - Con la fascia gialla in vigore torna in Piazza Cavour il Cercantico. L'appuntamento sarà dunque per domenica, 7 febbraio, in centro città. Saranno presenti una serie di espositori che venderanno mobili, suppellettili, libri e quant'altro.

L'apertura sarà per tutto il giorno, come di consueto, con il distanziamento previsto per legge e mascherine sul volto. Non mancherà anche il presidio delle forze dell'ordine per una corretto svolgimento del mercato.