Zeri si prepara per un week end sugli sci indimenticabile

La Spezia - Neve, sole, un ambiente incantevole sono le premesse per un week end d’eccezione a Zum Zeri. Le ultime nevicate hanno garantito un perfetto innevamento delle piste da sci lunigianesi.



Piste innevate e perfettamente battute accoglieranno migliaia di appassionati che potranno finalmente, dopo mesi di attesa, passare giornate di sci e divertimento nella nostra bella lunigiana.



Aperti tutti gli impianti e i punti di ristoro, un programma ricco di iniziative e sorprese per gli appassionati frequentatori ad iniziare dal Carnevale sulla neve che si terrà in collaborazione con lo Sci Club Pontremoli, Sci club Zum Zeri, la Uisp e l’Aics.



Alle maschere presenti sarà dato in omaggio un skipass giornaliero valido per Domenica18 Febbraio mentre per i bambini partecipanti, alle 16.30, sarà offerta una dolce merenda.



Per gli appassionati delle ciaspole e dell’outdoor, in collaborazione con l’associazione “Farfalle in cammino”, sono in programma due escursioni semplici ma di sicuro effetto da Zum Zeri - Passo dei Due Santi alla vetta del Monte Spiaggi (l'escursione è di circa 2,5 h con un dislivello in salita di 150/200 metri).



Dalla vetta una splendida vista sull'Appennino e la Lunigiana, lungo la salita uno splendido bosco di Faggi. Alla Mattina, ritrovo ore 9.30 presso il rifugio di Zum Zeri con partenza alle ore 10.00 e rientro previsto intorno alle ore 12.30. Per la passeggiata pomeridiana l’appuntamento sarà alle ore 14.30.



Per finire alle ore 17 di domenica, la ormai tradizionale spaghettata.



Da Lunedì 12 Zum Zeri sarà aperto tutti i giorni della settimana.



Per info: 334.7190672 – 331.7852948