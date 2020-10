Zampini: "Nuovo Dpcm? Crediamo che lo sport non sia il problema ma la soluzione"

La Spezia - "In seguito al nuovo dpcm sono stati fermati gli sport di contatto a livello territoriale che da tempo ormai venivano praticati nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Noi crediamo che lo sport non sia il problema ma la soluzione". Così Monica Zampini, presidente provinciale di Aics: "Fare sport fortifica il cuore, aumenta le difese immunitarie nonché la capacità e l'elasticità dell' apparato respiratorio ed aiuta a superare questo momento che per forza di cose ha creato gravi disagi alla nostra società. Auspichiamo comunque che queste restrizioni portino al più presto i risultati sperati per il bene di tutti".