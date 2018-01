Yoga all´Umbertino, apre Studio Reformer

La Spezia - Un altro taglio del nastro arricchisce la vita del quartiere Umbertino. Da qualche giorno infatti ha aperto i battenti una nuova realtà dedicata al benessere: si chiama"Studio Reformer" e si trova in Via Corridoni, 28, a due passi da Piazza Brin. Si tratta in buona sostanza del proseguimento di un progetto già esistente e operativo da tempo: dopo molti anni di attività in Via Milano, la crescita tecnica e professionale ha portato alla volontà di sviluppare e approfondire anche altri ambiti, a partire dalla ginnastica posturale e correttiva, passando per il recupero funzionale, la riprogrammazione e rieducazione al movimento, con programmi di allenamento personalizzato e piccole class di gruppo. Il centro si occupa naturalmente anche e soprattutto di yoga e, in occasione del primo giorno di attività, i responsabili hanno accompagnato i presenti verso il "Vinyasa Yoga", una session che aiuta a mettere in comunicazione mente e corpo attraverso la corretta coordinazione tra respiro e movimento. Non è mancata una masterclass di "Bodyweight e Functional Training", dalla ricerca della mobilità allo sviluppo della forza, per migliorare la funzionalità del corpo. Eccezion fatta per la domenica, il nuovo centro è aperto tutti i giorni, per informazioni telefonare al 366.155.6523.