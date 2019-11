Wi-fi gratuito, lo sapevi che il Comune della Spezia ne ha uno?

La Spezia - Anche il Comune della Spezia ha una rete free wi-fi che fa parte della rete Free Liguria WiFi e di Free Italia WiFi. Forse non tutti sanno che, attraverso questo prezioso strumento, si può avere accesso gratuito ad internet. Per farlo occorre effettuare la registrazione disponendo di un numero di cellulare su cui far pervenire le credenziali di accesso al sistema. La registrazione è immediata tramite sms, con cui arriverà un codice che consentirà la navigazione su oltre 700 punti wi-fi presenti sul territorio nazionale e gestiti dal sistema Guglielmo.



Naturalmente la navigazione è possibile utilizzando solo il dispositivo (pc, tablet, smart phone), in cui verranno per la prima volta inserite le credenziali. Contestualmente, il Comune della Spezia promuove un servizio gratuito di connessione a Internet in modalità wi-fi nelle principali zone pedonali, commerciali e di coinvolgimento dei flussi turistici della città.



Al momento il servizio è attivo con una copertura che conduce, con continuità di segnale, da Piazzale del Marinaio a Piazza Europa 1 a Piazza Verdi, prosegue tutta Via Chiodo fino a Viale Amendola 1, da Via del Prione a Piazza Mentana 1 a Piazza Ginocchio, Piazza Garibaldi fino a Stazione FF.SS., da Corso Cavour a Piazza Cavour fino a Piazza Brin. Inoltre è attiva la connessione wi-fi in Piazza del Bastione. Esterne al percorso, connessione all’interno della biblioteca Beghi e della Mediateca Regionale Ligure "Sergio Fregoso" e, di prossima attivazione, presso la biblioteca "U. Mazzini". L'accesso al wi-fi del Comune della Spezia si attua tramite la rete "Free Wi-Fi Comune della Spezia".