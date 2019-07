Wellness sotto il castello San Giorgio: tutte le novità di luglio

La Spezia - Prosegue a pieno ritmo al parco delle Clarisse “Welness agli orti”, il fitto calendario di attività aperto a tutti che si svolge all’aperto sulla piana del cavaliere, subito sotto il castello San Giorgio, con entrata dal cancello di via XXVII Marzo organizzato dall’associazione Orti San Giorgio (info 3496478400). Tre le novità della settimana che vanno ad aggiungersi ai corsi di Yoga , functional-pilates, ginnastica dolce e ritonificante in collaborazione con Vallenove, Body e Mind, Centro Surya, Centro Naturalmente, C’eraunavolta e Canottieri Velocior1883: la prima è l’avvio del corso “Pilates sotto le stelle” tenuto da Carla Friolo del New Vida Village il lunedì e il mercoledì alle 21 (info 3393837401), la seconda è il corso di Tbm (Tai back meridian system) condotto da Rossano Dell’Omodarme del centro Cheiros e 2Lives il mercoledì alle 19 (info 3473845720), la terza è rappresentata dai massaggi olistici del Cerchio Magico, in programma sempre il mercoledì dalle 19 (info 3342167211 - 3293422794). Con queste news proseguono nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio i corsi di yoga di Roberto Albini il lunedì e il giovedì alle 7 del mattino e il martedì e venerdì sera alle otto (info 3494601887), dal 15 luglio di Enrico Bernul il lunedì e il giovedì alle 19,30 (info 3357242249), di Patrizia Regoli di Naturalmente il mercoledì e venerdì alle 6,30 del mattino e il martedì e giovedì alle 18,30 (info 3358136502 ), la ginnastica dolce per tutte le età con Carlo Fazio della Asd C’eraunavolta di Diana Battistini, Roberta Carzola e Manrica Traversi il mercoledì e il venerdì alle 8,30 (info 3398543415), ginnastica tonificante con Paola Aquilano della Asd Vallenove Il martedì e il giovedì alle 9 (info 3395331141) functional-pilates con Arianna Foti di Asd Body and Mind il mercoledì alle 18 (info 3337075412). Per partecipare ai corsi è consigliato contattare i singoli insegnanti per la conferma della lezione, portandosi con sé un tappetino da stendere sull’erba del prato. Ecco le principali novità nel dettaglio: nel Tai back meridian system proposto da Dell’Omodarme si apprenderanno nozioni teorico-pratiche di medicina cinese, trattamenti per far circolare le energie fisiche e psichiche, esercizi di rinforzo generali e posturali attraverso tecniche di Tai Chi, massaggio dei meridiani e di altri punti fondamentali del corpo, con lo scopo di una prevenzione posturale, un rinforzo immunitario, un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica generale e soprattutto a livello viscerale e della mammella a scopo preventivo. Nelle discipline olistiche del Cerchio magico trattamenti dallo shiatsu alla riflessologia al tuina al trattamento relax al reiki..... tutto all'insegna del benessere della persona a 360° dal corpo alla mente allo spirito, perché il concetto della parola olismo tanto di moda oggi è in realtà quello di non separare, come ha fatto la scienza e la medicina in questi secoli, il corpo dalla mente e dall'anima, di comprendere che è tutto all'interno della stesso individuo e che quindi i terreni sono tutti collegati, per cui la scelta di proporre attività per il benessere, sport, salute, tempo libero, è proprio legata al fatto che deve essere una priorità dell'individuo molto più del denaro e di tutti i beni materiali, assicurarsi che stia vivendo una vita con serenità, gioia e amore per se stessi, anche attraverso delle attività che lo possono aiutare a stare bene.