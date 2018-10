Weekend di sport e divertimento alla Fabbrica

La Spezia - Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre grande divertimento per tutti alla “Fabbrica” si parte con gli appuntamenti di venerdì e sabato dalle 17 alle 19 con i “Laboratori del gioco e della creatività” a cura della Cooperativa Zoe. L’argomento del laboratorio di venerdì è “Le Avventure di Barchetta”, ovvero come costruire una barchetta di legno e farla navigare in un mare da esplorare per costruire storie ed avventure. Sabato invece sarà la volta di “Color foglia”, ossia come creare una composizione dai colori dell’autunno colorando ed assemblando foglie di ogni misura. Per i bambini di età inferiore ai cinque anni si prevede la presenza di un genitore. Domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 19, adrenalina ed emozioni forti con la quinta edizione del “Boxing Day" a cura di boxing class e con il patrocinio del Comune di Santo Stefano.