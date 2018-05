Weekend d'estate, aumentano i parcheggi per la notte

Le preferenziali del trasporto pubblico saranno dotate di stalli da utilizzare quando si raggiunge il centro dopo le 20.30. Casati: "Cinquecento nuovi stalli per agevolare la fruizione serale del centro città".

La Spezia - Aree di sosta temporanea notturna, da utilizzare nei giorni di venerdì e sabato, in modo da fronteggiare il maggiore afflusso di persone verso il centro cittadino. E’ quanto prevede la delibera di giunta approvata questa mattina dalla giunta Peracchini, che assegna specifici indirizzi al Servizio Mobilità del Comune della Spezia al fine di individuare alcune aree stradali che accolgono la sosta temporanea delle autovetture, gratuita come altrove, garantendo il mantenimento del traffico veicolare in sicurezza. Da sempre in centro città, dopo le 21 e in particolare nelle serate dei weekend, la sosta è "spartana" ed avviene lungo le strade in cui la stessa non viene consentita emerso che, per raggiungere i locali di ristoro, è frequente la collocazione di auto in sosta lungo le strade in cui la stessa non viene consentita: “Questo provvedimento, operativo a partire dal 1° giugno - dichiara l’assessore alla mobilità Kristopher Casati – permetterà di individuare circa 500 nuovi stalli per la sosta temporanea, dalle 20.30 alle 1.00: l’idea è quella di agevolare la sosta, rendendo maggiormente fruibile il centro cittadino e agevolando l’accessibilità a locali e ristoranti”.



Le nuove aree saranno individuate inizialmente in forma sperimentale fino al 30 settembre 2018, in base ad un’ordinanza dei Dirigente del Settore Traffico e Mobilità. Nelle ore notturne è limitato il transito dei mezzi per il tpl, e lo stesso traffico veicolare è sensibilmente ridotto: da questo assunto ed in seguito al monitoraggio dei provvedimenti, gli stessi potranno essere confermati o meno con un’ulteriore ordinanza dirigenziale. Fra le zone prescelte in cui dovranno essere individuati i nuovi stalli ci sono Via Milano (tratto Corso Cavour e Via Roma) lato monte; Via Dei Mille (tra Via Colombo e C.Cavour - corsia bus); Corso Cavour (tra Viale Garibaldi e Via Di Monale) lato Arsenale;

Viale Amendola (tra Via Di Monale e V.Garibaldi), lato monte; Viale Amendola (tra Via Rosselli e via Dei Mille – corsia bus): Viale Garibaldi (tra n.c.1 e Viale Amendola) lato monte; Viale Garibaldi (tra Via Gramsci e C.Cavour) lato mare; Via Gramsci (tra Via Rosselli e Via Chiodo – corsia bus); Via Chiodo (tra Via Persio e P.Chiodo) lato monte;

Piazza Chiodo, lato mare - capolinea bus; Via Faa di Bruno, lato monte (riservato bus); Via XX Settembre (tra Via 27 Marzo e Via dello Zampino, lato Colli); Via Veneto (tra via Crispi e via Portarocca – corsia bus); Via XXIV Maggio (tra Via XX Settembre e via Crispi – corsia bus); Via XX Settembre (tra Viale Mazzini e Viale Italia , lato Arsenale); Viale Mazzini (tra via Diaz e via Cadorna); Piazza Cavour (area mercato coperta);