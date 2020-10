La Spezia - Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in questo primo giorno del weekend caratterizzato in Liguria e nella nostra provincia dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Le previsioni Arpal indicano infatti possibili piogge deboli e sparse nel corso del pomeriggio che potrebbero assumere carattere di rovescio in serata quando aumenteranno anche venti e mare. Stesso copione anche per la giornata di domani con possibili piogge residue anche nel pomeriggio e mare mosso.