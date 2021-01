Webinar sulla riforma del Terzo settore con Fondazione, Vivere insieme e Forum

La Spezia - Forum del Terzo Settore provinciale e Centro di Servizio per il Volontariato “Vivere Insieme” in collaborazione con Fondazione Carispezia promuovono un webinar rivolto agli enti privati senza scopo di lucro del territorio spezzino sul tema della riforma del Terzo Settore.

Il webinar, previsto giovedì 4 febbraio, è rivolto in particolare alle realtà che non hanno ancora deciso o non hanno ancora adeguato il loro statuto per poter accedere al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L’adozione del decreto ministeriale istitutivo del registro unico nazionale del Terzo Settore costituisce uno dei passaggi più rilevanti della riforma del Terzo Settore. Il registro è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti no-profit in quanto riporterà le loro informazioni di base. Per acquisire la qualifica di ente del Terzo Settore (ETS) – e avere diritto ad accedere alle agevolazioni soprattutto di carattere fiscale previste – sarà necessario iscriversi in tale registro.

Il webinar sarà articolato in due sessioni, una specifica per le realtà sportive (ore 10.00/12.00) e una per tutte le altre tipologie di enti no-profit (ore 15.30/17.30).

Il quadro delle scelte e degli adempimenti e le procedure per iscriversi nel RUNTS verranno approfonditi da Luca Gori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, esperto della Riforma, insieme a Elena Pignatelli, commercialista e consulente Cesvot, per la sessione specifica sulle realtà sportive. L’incontro sarà introdotto da Giorgio Sordelli, esperto in progettazione sociale e consulente di Fondazione.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione online al link https://it.surveymonkey.com/r/riformaterzosettore.