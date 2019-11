Wc, batterie, ruote di scorta: la Proloco di Pitelli affronta la 'rumenta' abbandonata

La Spezia - Stanchi di vedere abbandoni di sacchetti lanciati per le strade i prolochini di Pitelli si sono organizzati per una giornata di pulizia straordinaria. "Abbiamo anche chiamato in aiuto un paio di volontari di Blue Life - racconta il presidente della Proloco Valerio Marchini - e oggi 24 novembre ci siamo ritrovati in piazza degli orti la mattina presto per la consegna dei guanti, dei sacchi neri e di altro materiale per le pulizie. Ci siamo divisi in squadre e abbiamo iniziato a pulire l'ingresso al paese nella zona tra il cimitero e i rifugi. Dopo tre ore di ricerca e di recupero abbiamo tirato fuori dal bosco di tutto (water, ruote di scorta, teloni, 250 bottiglie di vetro, batterie, tanta tanta plastica, legno, etc, etc). Li abbiamo accatastati nella zona denominata ex tiro al piattello differenziando il rifiuto in sacchi. In accordo con il Comune della Spezia, lunedì verranno rimossi. Siamo felici del risultato ma anche schifati dall'incivilità".