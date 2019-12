Volt La Spezia e Spezia Dinamika, i giovani si muovono in difesa della Palmaria

La Spezia - "Ringraziamo il Movimento "Palmaria SI Masterplan NO" per il comunicato che ci ha colti di sorpresa e ci ha commossi. Senza clamore, non abbiamo fatto altro che ascoltare le istanze dei cittadini.

Il Masterplan, per come vuole essere attuato rischia di diventare una vendita al ribasso dei beni dello Stato, per favorire gli interessi di privati con progetti che potrebbero mettere in pericolo la biodiversità e l'ecosistema. Non ci stancheremo mai di sottolineare che il comune di Porto Venere, assieme alla Palmaria e alle Cinque Terre è patrimonio dell'UNESCO dal 1997.

Ben vengano il recupero dell'Isola e i progetti di rilancio del turismo ma vorremmo evitare la cementificazione selvaggia e possibilmente salvaguardare quell'ecosistema. Crediamo fortemente che il territorio e l’isola vadano valorizzati e rilanciati ma pensiamo anche che debbano rimanere in mano alla collettività.

Volt La Spezia e Spezia Dinamika quali movimenti giovanili, progressisti ed ecologisti, si impegnano per il 2020 a costituire una rete con tutte le realtà presenti sul territorio per far fronte all'emergenza climatica e ambientale che stiamo vivendo a tutela del territorio e dell'ecosistema".



Spezia Dinamika

Volt La Spezia