Volontari spezzini della Protezione Civile in aiuto degli alluvionati di Ventimiglia

La Spezia - Un contingente formato da 21 volontari della Protezione Civile della Spezia sono partiti per Ventimiglia che è stata duramente colpita dalla recente ondata di maltempo.

Il gruppo spezzino è partito ieri alle 6 del mattino alla volta della città ligure con una colonna formata da 21 volontari, 10 mezzi, una pala meccanica, moto pompe, gruppi elettrogeni e altro materiale utile a fronteggiare l’evento alluvionale.



“Il nostro gruppo di Protezione Civile è sempre pronto a essere a servizio dei territori che ne hanno bisogno – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Essere sempre a disposizione degli altri è sintomo di grande generosità ma anche di grande organizzazione interna, per questo vorrei ringraziare tutti i 21 volontari della Protezione Civile partiti per Ventimiglia che ancora una volta hanno dato prova di grande senso civico.”



“Il gruppo spezzino formato tutto da volontari - ha dichiarato l’assessore alla protezione Civile del Comune della Spezia Luca Piaggi - ha dato ancora una volta una immediata ed encomiabile risposta dimostrando grande preparazione, competenza e senso civico. Un gruppo reattivo e coeso che in questi ultimi due anni è cresciuto in maniera esponenziale grazie anche ad una organizzazione, quella del COC, formata da dipendenti comunali dotati di grande motivazione e competenza che in questi anni hanno saputo formare i volontari. Per questo vorrei rivolgere a tutti loro, un sincero ringraziamento.”