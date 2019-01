Volontari preparati, ecco le associazioni che aiutano con la formazione

La Spezia - “Formarci per aiutare” è il tema generale di un nuovo corso di formazione promosso, come i precedenti, dall’associazione “La famiglia”, da Mondo Nuovo Caritas e da “Nuovo cammino” (”New Way”) per ritrovare e per potenziare le risorse interne che ognuno di noi ha per poter essere d’aiuto all’altro, volto che mi interpella. “Dire, fare, ascoltare” sono i tre verbi centrali in tale percorso di formazione, destinato ad aspiranti volontari che desiderano donare alcune ore della giornata a persone che vivono con difficoltà, ed anche a coloro che già operano nelle associazioni che si occupano del sociale. Al termine dell’esperienza di formazione, i volontari potranno operare nel contesto dei programmi delle associazioni. Il corso, che è gratuito e che viene finanziato grazie al contributo del centro servizi per il volontariato “Vivere insieme”, si terrà il venerdì dalle 14 alle 18 a partire dal 25 gennaio (tra due venerdì) nella sala “San Vincenzo” di Casa Massà, in via Cadorna 24 alla Spezia. Le tematiche e i relatori sono i seguenti: 25 gennaio e 2 febbraio lo psicologo Roberto Tallerini sui temi “Ricomincio da me” e “L’altro volto che mi interpella”; 8 febbraio lo psicologo e formatore Gianluca Greggio su “Coscienza, gentilezza e comprensione nella relazione di aiuto”; 15 febbraio la psicologa Claudia Righetti su “Keep calm and no cortocircuito !” (”State calmi, senza cortocircuiti mentali !”); 22 febbraio i responsabili dell’associazione “Agire” Giuseppina Pappacena e Graziano Cesarotti su “Teatriamo: vedere, ascoltare prima di fare, valorizzare il linguaggio non verbale”. Come detto, tutti possono partecipare, previa iscrizione gratuita al corso. Per informazioni telefonare al numero 393.1479654 oppure scrivere a point@caritasdiocesana.it