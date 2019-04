Volontari Croce rossa si diventa, weekend di formazioni a fine maggio

La Spezia - Si terrà nel fine settimana del 25 e 26 maggio il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana. Gli interessati potranno partecipare, senza impegno, alla presentazione del corso venerdì 17 maggio alle 18, nella sala corsi CRI di via Sant’Antonio Maria Gianelli 29, a Fabiano, per conoscere tutte le informazioni.



Il corso prevede un accurato ciclo di formazione – dalla storia dell’Associazione alle lezioni pratiche sul primo soccorso – per preparare i partecipanti alle numerose attività che impegnano ogni giorno la Croce Rossa della Spezia: non solo gli interventi di emergenza in ambulanza, ma anche l’assistenza alle persone senza fissa dimora e agli indigenti, la risposta a emergenze e disastri e la gestione dei grandi eventi, la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Principi della Croce Rossa, le attività di prevenzione del gruppo Giovani e molto altro.



Il corso base questa volta si terrà interamente in due giorni, nella sede CRI di via Santa Caterina, alla Chiappa, per concludersi già nella serata di domenica 26 maggio con l’esame finale. In seguito, i nuovi volontari potranno anche seguire un secondo ciclo di formazione dedicato ai trasporti sanitari e al soccorso in ambulanza.



È possibile iscriversi al nuovo corso contattando il numero 0187/1822444 dalle 9.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, oppure recandosi direttamente nella sede della Croce Rossa della Spezia in via Santa Caterina, negli stessi giorni e orari. Chi preferisce può anche partecipare, senza impegno, direttamente alla serata di presentazione del corso del 17 maggio.