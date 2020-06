Volantinaggio davanti al Sant'Andrea: "Reinternalizzare servizi in appalto"

La Spezia - E anche questa mattina in Via Veneto, di fronte al Sant'Andrea, gli Oss di Coopservice si sono cimentati nella distribuzione di documentazione informativa e volantini per sensibilizzare la cittadinanza alla loro situazione. L'operazione andrà avanti tutta la settimana dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. "Iniziativa - spiegano - sostenuta da tutte le forze politiche dell'opposizione di centrosinistra e sinistra. Chiediamo una maggior tutela della sanità pubblica e una migliore gestione di Asl5, contro ogni tipo di privatizzazione. E chiediamo di reinternalizzare tutti i servizi sanitari in appalto a partire dai 158 Oss".