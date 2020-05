Vola la differenziata. Addio al "porta a porta" rallentato dal virus

La Spezia - L'emergenza Covid-19 blocca l'addio al porta a porta. C'è da dire comunque che gli spezzini, poco prima del lockdown hanno fatto volare la differenziata al 76 per cento e hanno cercato di mantenere il primato anche in quarantena facendo ottenere una media, fissa, del 75.5 per cento. Quindi due notizie: una buona perché lo spezzino in quarantena con pazienza ha differenziato meglio, l'altra cattiva per chi non aspettava altro che deporre per l'ultima volta i mastelli colorati. Tra i quartieri che entro la fine del mese avrebbero dovuto lasciare il porta a porta c'è anche quello d Mazzetta dove alcuni utenti, arrivati all'ultimo sacchetto viola, si chiedono cosa succederà e quanto si dovrà attendere per l'arrivo delle zone di conferimento intelligenti.



A fare un po' di chiarezza è l'assessore ad Ambiente e Ciclo dei rifiuti Kristopher Casati: "Il passaggio sarebbe dovuto avvenire nei primi giorni di giugno, ma dovremmo slittare le operazioni di un paio di mesi come suggerito nel nuovo cronoprogramma di Acam. Tutte le operazioni dovrebbero terminare entro agosto perché le forniture non sono arrivate e non siamo riusciti a portare a termine gli obiettivi che ci eravamo fissati. I bidoni devono ancora arrivare, comunque il piano previsto rimane il solito ma è soltanto spostato di due mesi".

Soluzioni temporanee anche per i cittadini che sono rimasti senza sacchi viola perché hanno rispettato tutti i ritiri e ora sono rimasti senza perché non sono ancora attive le nuove aree: "Riconsegneremo i sacchi viola - spiega Casati -. Sono state fatte consegne fino a giugno e stiamo valutando di proseguire fino alla fine dell'anno. Stiamo lavorando sui sistemi. E' un effetto del coronavirus che ha imposto le chiusure delle aziende fornitrici. I camion sono già stati acquistati. Tra le altre difficoltà anche quelle per i sacchetti viola per l'eventuale ritiro delle nuove forniture per i cittadini, che non potevano uscire. Per questo motivo e per un periodo limitato sono stati accettati anche i sacchi non conformi anche se be abbiamo consegnati alcuni a domicilio. Anche le isole ecologiche sono rimaste chiuse ed erano aperte solo su appuntamento e un numero contingentato di pezzi. Ora stiamo tornando lentamente alla normalità".



I dati della differenziata sono alti. "Ho ricevuto oggi i dati di febbraio - spiega l'assessore Casati - e sulla Spezia è stato registrato un 76 per cento di raccolta. Dopo le persone sono rimaste in casa e hanno continuato a differenziare bene. I primi tre mesi di media siamo con il 75.5 per cento di raccolta corretta. Sono diminuiti anche gli abbandoni, ma il dato è fisiologico chiaramente: meno gente in giro si traduce con un calo di comportamenti scorretti".