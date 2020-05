Voglia di mobilità dolce, il Comune investe. E il bonus incentiva

La Spezia - Biciclette tirate fuori dalle cantine, caschetti d'ordinanza, abbigliamento sportivo: sembrano essersi moltiplicati gli spezzini amanti della bicicletta. Non solo chi sale in collina per avventurarsi nei sentieri con le loro possenti bici da enduro, ma anche chi, in famiglia, preferisce una passeggiata su due ruote in città, approffittando che il traffico non è ancora quello a cui, purtroppo, eravamo abituati prima dell'emergenza sanitaria. Se è il viatico di un cambiamento delle coscienze lo dirà il tempo, ma certamente il lancio, o per meglio dire, il rilancio, attuato qualche giorno fa dal Comune della Spezia, del progetto di rinnovamento della mobilità, può essere un supporto concreto alle buone intenzioni. Fra le prime innovazioni, arriveranno in città 300 monopattini di Bit Mobility elettrici, si potranno prenotare corse per le linee periferiche dei confini comunali e soprattutto si lavorerà al rinnovo della mobilità dolce con un aumento di chilometri di aree ciclabili (dagli attuali 8 km a 32 km), una flotta di mezzi completamente nuova, stazioni "rinfrescate" in sinergia con l'azienda specializzata Bicincittà, che da anni gestisce il servizio alla Spezia e in tante città italiane.

Le bici, se gli spezzini le useranno davvero anche oltre la ritrovata libertà da post-lockdown, diventeranno insomma un’alternativa al Tpl o addirittura alla macchina, grazie all’abbonamento my bike - nuova formula flat bike, ai codici promozionali per aziende, la creazione di bike point stazione virtuale per bike nelle aziende e la possibilità per le aziende di acquistare bike “kill the Covid”. Il tutto in aggiunto al bonus governativo di 500 euro col quale il Governo spera di dare il la ad una rivoluzione culturale: già perché nel decreto Rilancio sono rientrate anche le misure per la mobilità sostenibile previste dall’articolo 205, in un primo tempo stralciate e poi tornate nel testo definitivo.



Come richiedere il bonus? Che gli incentivi green saranno di più: 500 euro per chi virrà acquistare bici e monopattini, rimborsi degli abbonamenti ai mezzi pubblici e fondi per le aziende del trasporto locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia o nei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti è riconosciuto un buono mobilità, pari al 60% della spesa sostenuta (in origine era il 70%) e, comunque, non superiore a 500 euro, ma a partire dal 4 maggio 2020 (con retroattività, quindi) e fino al 31 dicembre 2020. Il contributo potrà essere utilizzato per acquistare biciclette, anche a pedalata assistita o veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come monowheel, segway, monopattini e hoverboard, ma anche per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (esclusi quelli con le auto). Per i servizi di sharing, che non riguarda la realtà spezzina dove non esiste, il bonus garantisce un abbonamento Helbiz con l’utilizzo illimitato di eBike e monopattini elettrici in alcune città.

Il buono può essere richiesto una sola volta per una delle destinazioni d’uso previste. Nel decreto non ci sono però spiegazioni su come deve avvenire la richiesta di sconto: il ministro De Micheli in una conferenza stampa ha accennato che la gestione avverrà attraverso una piattaforma online che verrà predisposta sul sito del ministero dell’Ambiente. Sarà un “bonus secco”: si accederà tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sull’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale. Alternativamente alla procedura a rimborso, una volta che l’applicazione sarà operativa il buono mobilità potrà essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web.