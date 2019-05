Vittime dell'amianto, i loro nomi letti di fronte al mare

Toccante cerimonia organizzata per i caduti militari e civili dall'Associazione Famiglie Esposti al Molo Italia. Un silenzioso corteo, la preghiera del marinaio e il lancio di una corona d'alloro in mare.

La Spezia - Si è celebrata anche alla Spezia la Giornata mondiale che ricorda le vittime dell'amianto. Sul lungomare della città si sono dati appuntamento gli iscritti dell'Afea (Associazione Famiglie Esposti Amianto), un corteo silenzioso culminato con la simbolica "donazione" al mare di una corona di alloro in onore ai caduti militari, civili del comparto Difesa e delle attività tecniche che hanno contratto le malattie legate all'esposizione delle fibre del pericoloso materiale.

È stata data lettura del lungo elenco dei caduti e a seguire la recita della preghiera del marinaio, si è creata un'atmosfera commovente e surreale propiziatoria al lancio in mare della corona sulle note del "Silenzio". Qualche secondo di cordoglio e un accorato plauso ai caduti. Sul molto tanti famigliari di queste vittime del servizio.



Militari Marina deceduti

(in ordine di data decrescente)

Capitano di Fregata MALDERA Luigi — 21-03-2019 (La Spezia)

Maresciallo Meccanico RICCI Angiolo — 03 Aprile 2019 (Arezzo)

Sergente Meccanico RESTIVO Raimondo — 26 Marzo 2019 (Moncalieri (TO)

Sergente Meccanico DALLA GUDA Massimo — 21 Febbraio 2019 (Massa)

Capitano di Corvetta RUBINI Gaetano — 10 Dicembre 2018 (La Spezia)

Maresciallo Motorista MARUOTTO Mario — 29 Ottobre 2018 (Gaeta (LT)

Maresciallo Nocchiere MELLUZZA Giuseppe — 04 Agosto 2018 (La Spezia)

Maresciallo CORONA Giovanni — 13 Giugno 2018 (Sarzana)

Tenente di Vascello FARNOCCHI Mario — 10 Maggio 2018 (La Spezia)

Maresciallo Motorista GHETTI Giorgio — 03 Maggio 2018 (Montemarciano —AN)

Maresciallo Motorista TOMARCHIO Venerando — 14 Gennaio 2018 (Albiano Magra - MS) Maresciallo Meccanico POLVERINI Carlo — 24 Settembre 2017 (Sarzana - SP)

Maresciallo Motorista SCALZI Egidio — 08 Settembre 2017 (Roccabascerana (AV)

Maresciallo Silurista BRASCA Mario — 16 Agosto 2017 (Sarzana (SP)

Maresciallo Elettricista MAFFEO Quirino — 16 Febbraio 2017 (La Spezia)

Maresciallo Furiere LEONARDI Mauro — 07 Novembre 2016 (Portoferraio - LI)

Maresciallo Cannoniere PARENTE Nicola — 05 Settembre 2016 (Ceparana - SP)

Maresciallo Furiere BOLZONELLO Giuseppe — 16 Agosto 2016 (Albiano Magra - MS) Capitano di Corvetta (GN) BERNARDINI Mario — 13 Luglio 2016 (La Spezia)

Maresciallo Furiere DANIELE Dante — 02 Aprile 2016 (La Spezia)

Maresciallo Meccanico IACOVACCIO Silvestro — 14 Febbraio 2016 (Casalbore - NA)

Maresciallo Incursore TURCO Giuseppe — 12 Settembre 2015 (La Spezia)

Maresciallo Radarista SANTUCCI Michele — 06 Aprile 2015 (Casalgomberto - Vicenza)

Maresciallo Elettricista PARISI Luigi Simeone — 24 Settembre 2014 (La Spezia)

Sergente Meccanico BONACCORSI Sebastiano — 19 Settembre 2014 (Gravina di Catania - CT)

Capitano di Vascello (AN) VAUDANO Piero — 19 Settembre 2014 (Lerici - SP)

Maresciallo Palombaro PAESANI Loreto — 7 Agosto 2014 (La Spezia)

Capitano di Corvetta (CS) LIGUORI Samuele — 10 Dicembre 2013 (La Spezia)

Capitano di Vascello (SM) Pilota SCORCIA Michele — 8 Novembre 2013 (La Spezia)

Maresciallo Meccanico LEOPARDI Giacomo — 4 Novembre 2013 (Capo d'Orlando - ME) Maresciallo Motorista DI CUONZO Giuseppe Aldo — 26 Aprile 2013 (La Spezia)

Maresciallo Meccanico ADRAGNA Giovanni Vittorio — 27 Marzo 2012 (Trapani)

Maresciallo Elettricista BARBERA Sebastiano — 29 Maggio 2011 (La Spezia)

Capitano di Vascello (GN) SORGENTE Francesco Paolo - 25 Gennaio 2009 (Vasto)

Maresciallo Cannoniere DEL VECCHIO Cosimo — 23 Gennaio 2009 (La Spezia)

Maresciallo Meccanico BERTACCHINI Ivano — 26 Ottobre 2008 (Modena)

Maresciallo Radarista BATTAN Silvio — 18 Dicembre 2005 (Brugnato — SP)

Maresciallo Cannoniere CHIONI Domenico — 2 Settembre 2004 (Montignoso - MS)

Maresciallo Motorista ROSATI Gino — 21 Agosto 2003 (La Spezia)



Civili deceduti — Comparto Difesa:

Tecnico Elettricista SCIACCALUGA Franco — 21 Giugno 2017 (La Spezia)

Tecnico Elettromeccanico Calaresu Nicola — 10 Febbraio 2017 (La Maddalena)

Capo Operaio Motorista Luciani Alfio — 20 Novembre 2016 (Sarzana)

Tecnico Marifari Angelone Antonio — 05 Novembre 2016 (La Spezia)

Tecnico Artificiere GALLONI Andrea — 18 Giugno 2015 (La Spezia)

Tecnico Lavorazioni CASTRO Antonio — 01 Febbraio 2015 (La Spezia)



Civili deceduti — Industria Privata:

Operaio Specializzato RAGGI Gianni — 08 Settembre 2017 (Parma)

Operaio Specializzato Di Capua Enzo — 18 Agosto 2017 (La Spezia)

Operaio Specializzato RIGGIO Giuseppe -13 Aprile 2017 (Sarzana — SP)

Operaio Coibentatore DE CILLIS Fabrizio — 03 Agosto 2016 (Sarzana — SP)

Operaio Specializzato BAUDONE Roberto — 28 Maggio 2016 (Sarzana — SP)

Operaio Specializzato QUERO Celestino — 20 Aprile 2015 (La Spezia — SP)