Vittime degli incidenti sul lavoro, celebrazioni anche alla Spezia

La Spezia - Domenica 13 ottobre, nel quadro delle celebrazioni per la 69° Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul Lavoro sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, a La Spezia presso il monumento ai Caduti sul Lavoro di Piazza Caduti per la Libertà si è tenuta la manifestazione organizzata dalla sede Anmil della Spezia.



La cerimonia, preceduta dalla messa in suffragio ai caduti sul lavoro celebrata da Don Paolo Aluisini, ha visto la partecipazione del presidente territoriale Anmil Pierfrancesco Ferrari, del vice-sindaco della Spezia Genziana Giacomelli in qualità di oratore ufficiale, del Presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, del vice-prefetto Flavia Anania, del Comandante dell’Arsenale Marittimo Amm. Andrea Benedetti, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Antonio Bruno, del vice-direttore dell’Inail Fabio Pietrobono nonché di diversi rappresentanti delle amministrazioni comunali della provincia.



La manifestazione è stata anche quest’anno occasione non solo per ricordare chi ha perso la vita o la salute sul posto di lavoro, ma anche per aprire una riflessione su questi delicati argomenti che possa coinvolgere contemporaneamente su tutto il territorio Istituzioni, Parti sociali e cittadini.