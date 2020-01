Vita sessuale avventata e pochi controlli, giovani maschi a rischio infertilità

La Spezia - “Ci sono ancora troppi pregiudizi sull’andrologia. E molti non sanno che con le visite fatte all’età giusta si possono evitare complicanze che, se non curate possono portare alla sterilità”.A sostenerlo è il direttore della Struttura complessa di Urologia del Sant’Andrea della Spezia Enrico Conti durante la presentazione di tre progetti dedicati alla presentazione e presentati questo pomeriggio in Via Fazio (clicca qui).

Nel corso del suo intervento il dottor Conti ha fornito anche un’istantanea del mondo giovanile partendo da un incontro, organizzato assieme al Rotary, avuto con i ragazzi del Parentucelli Arzelà .

“Avevamo a disposizione una platea di 160 ragazzi – ha aggiunto –. Al termine dell’incontro abbiamo proposto loro di sottoporsi ad un semplice screening. Hanno aderito in 80 e circa il 20 per cento di loro ha avuto bisogno di un’ulteriore visita perché avevamo riscontrato delle anomalie, non gravi, che necessitavano un approfondimento”.

Alla Spezia sono circa 9mila seicento i maschi di età compresa tra i 16 e i 25 anni. “Se riuscissimo a visitarli tutti, per statistica, almeno nel 20 per cento troveremmo qualcosa per migliorarli la vita - ha proseguito Conti -. La Spezia non è un caso isolato ma rispecchia la situazione nazionale. Con il nuovo progetto costruito con i medici di Medicina generale riusciremo ad intercettare più giovani e tenteremo di correggere un comportamento rischioso: in molti infatti non hanno la percezione di avere problemi di salute”.



“In base ai nostri calcoli - ha aggiunto il dottor Pardini di Medicina generale - su mille pazienti almeno 50 rientrano nella fascia di età tra i 16 e i 25 anni. Nel corso del progetto faremo una prima visita ai ragazzi e se la scheda di valutazione, redatta con i specialisti di Urologia, darà particolari risultati partiranno le visite specialistiche. Queste iniziative sono sempre più necessarie, perché questi giovanissimi, che vivono anche sotto la costante pressione dei social network, hanno spesso comportamenti sessuali avventati che hanno portato anche ad una recrudescenza delle malattie sessuali. Il nostro scopo sarà anche quello di fornirgli le giuste informazioni per vivere in sicurezza”.