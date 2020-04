Vita da rider ai tempi del Covid, la storia di Michael

La Spezia - Il più giovane ha meno di 20 anni, il più grande quasi cinquanta ma la maggior parte dei rider spezzini è composta da trentenni, Sono loro che, anche ben prima dell'epidemia, salgono in auto, moto, bici a due oppure con il trike per portare a chi lo chiede quello che serve e nello Spezzino va forte la ristorazione.

Questo tempo di quarantena ha fatto aumentare un po' il lavoro e a seconda della compagnia per la quale lavorano l'ultima consegna arriva anche alle 24. Ed è Michael, 34enne spezzino, a raccontare un po' la vita del rider che agli occhi di molti si riduce “a quelli con lo zaino grosso che portano da mangiare”. Ma definirli così è oltremodo riduttivo perché senza di loro e con le attività chiuse la vita per tanti spezzini sarebbe stata un po' più complessa. Alla Spezia operano tre grandi compagnie del settore delle app per le consegne a domicilio.

Autocertificazione, distanziamento sociale, dispositivi di protezione. Tre elementi che sono sulla bocca di tutti a maggior ragione per chi deve presentarsi a casa degli altri e consegnare da mangiare.

“Più volte mi hanno chiesto cosa facevo in giro – racconta Michael – e poi per la consegna di guanti e mascherine non è stato semplicissimo. Alcuni dalla propria azienda ha ricevuto un rimborso, altri invece li starebbero ancora aspettando. Per evitare rischi e pericoli l'alternativa è stata procurarseli. Siamo attenti a tutto, soprattutto fuori dai ristoranti, per il distanziamento tra noi perché ci è stato detto di non fare assembramento. Nel tempo ce ne sono capitate un po' di tutti i colori nonostante avessimo i colori delle varie aziende ci chiedevano cosa stessimo trasportando. Può capitare ma nel nostro settore vanno garantite le consegne rapide”.



“Il mio mestiere non è solo questo - prosegue - lavoro come informatico e nella comunicazione web. Questo mi serve per arrotondare ma non per tutti è così. Ci sono studenti, chi come me ha altri impieghi, chi invece ha solo questo. In questo momento lavoriamo soprattutto con i ristoranti e alcune delle compagnie di app per il delivery hanno sospeso l'opzione per l'acquisto non relativo ai ristoranti, invece nelle altre città questa opzione rimane. Raramente prendiamo una mancia, anzi ultimamente capita di rado. C'è chi ha la partita iva, quindi si versa i contributi, e chi invece fa le ritenute d'acconto. Siamo comunque pagati a consegna e ci sono delle variabili, il guadagno non è sempre uguale, ci sono anche dei sistemi di rimborso se diamo la nostra disponibilità e non veniamo impiegati anche questo varia. Il momento rimane delicato: molti ristoranti sono chiusi, altri invece si sono organizzati per questo servizio con il proprio personale e anche nel nostro campo bisogna tenere gli occhi sempre aperti, per scongiurare anche ipotesi di persone che hanno più account e che poi prendono le consegne al posto degli altri. Non c'è particolare selezione per entrare a far parte di queste realtà. Recentemente è stata introdotta anche l'assicurazione Inail. I mezzi messi a disposizione sono nostri e quindi a nostro carico. L'obiettivo principale è portare a termine le consegne: in qualunque condizione”.



La vita di queste persone è scandita da percentuali e minuti: tempi di consegna, affidabilità. Più sono alti questi valori, più si lavora. In questo periodo con il delivery aumentato, Michael e i colleghi sono entrati a contatto con tante situazioni differenti: “C'è chi si è accorto di aver interrotto un amplesso – ride – chi invece, come è capitato a me, di trovarsi davanti bambini abbastanza piccoli e in grado di parlare che lo fissavano. Un'altra volta invece l'arrivo del pasto ha messo in pausa la brutta lite di una coppia mentre in un'altra occasione una persona non rispondeva al citofono e nemmeno al telefono e se l'è presa, male, con chi stava effettuando la consegna. Sono i rischi di questo mestiere, non sai mai chi hai davanti. Nel tempo è capitato anche che dopo aver affrontato il diluvio per portare a termine una consegna si sia beccato una lamentela perché il sacchetto appena consegnato era zuppo. Questo lavoro è così”.



Michael conclude: “Oggi diluvia e si lavora lo stesso. Non so ancora quanto lavorerò oggi, ho gli occhiali appannati e la mascherina. Si va! Le richieste arrivano in base ai ristoranti: loro chiamano e noi rispondiamo. Tra le 19 e le 20 c'è il picco. Il fine settimana si lavora molto di più”.