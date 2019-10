Visite guidate con Agtl, si parte domenica 13 ottobre con Campiglia

La Spezia - Per i prossimi fine settimana, a partire da domenica 13 ottobre, l'Associazione Guide Turistiche Liguria, all'interno del calendario di SpeziaOutdoor, propone una serie di visite dedicate ai piccoli borghi del Golfo dei Poeti: "Borghi da visitare" è il titolo del programma, che ha l'obiettivo di mettere in luce il patrimonio paesaggistico, storico e culturale di centri piccoli, ma non per questo meno suggestivi e meritevoli di interesse rispetto alle mete turistiche più conosciute e spesso ormai sovraffollate del nostro territorio. Un programma che si rivolge a visitatori attenti e curiosi ma che può offrire piacevoli scoperte anche per un pubblico locale.



Tutte le visite saranno svolte da guide turistiche abilitate socie AGTL e seguiranno il seguente calendario: domenica 13 ottobre Campiglia, dalle ore 15 alle ore 17; domenica 20 ottobre Marola; sabato 26 ottobre Fezzano; venerdì 1 novembre Pugliola.



Prenotazione obbligatoria.



Per tutte le informazioni: AGTL La Spezia, 366 7157217, agtl.laspezia@gmail.com, www.speziaoutdoor.com