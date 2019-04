Visite e servizi gratis per la Settimana della salute della donna

Dall'11 al 18 aprile sarà proposto un calendario di incontri, prestazioni ambulatoriali e di punti informativi dedicati alla salute femminile.

La Spezia - Anche quest'anno la Asl 5 aderisce alla Settimana della salute della donna in programma dall'11 al 18 aprile con una settimana di servizi gratuiti, visite, info point e distribuzione di materiale informativo.

Nell’aderire alla quarta edizione della (H) Open Week organizzata da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) l’azienda pone l’attenzione sull’importanza della prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.



Così dall'11 al 18 aprile, con un ricco calendario, saranno offerte prestazioni gratuite ambulatoriali presso gli ospedali Sant’Andrea e San Bartolomeo, le Case della Salute e l’ex ospedale militare Falcomatà.

Le consulenze e le visite offerte gratuitamente alle donne vedono coinvolti i professionisti di molteplici aree specialistiche. In campo anche quest’anno con l’Asl le farmacie della provincia della Spezia che forniranno informazioni, screening su peso, pressione e glicemia.

Sul territorio pronti a rispondere alle domande dei cittadini i medici dell’Asl che saranno presenti con stand informativi nei giorni 12 e 15 aprile presso il centro commerciale “Le Terrazze” e nei giorni 16 e 17 aprile presso il centro commerciale “Centro Luna”. Le informazioni comprendono “Prevenzione IST (infezioni sessualmente trasmissibili) e promozione alle vaccinazioni nelle donne in età fertile e over 65”, “Allattamento materno: promozione e sostegno”, “Percorso nascita: Nascere nel Golfo dei Poeti”, “Scegli tu” Percorsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole”.



La realizzazione degli eventi è stata resa possibile grazie all’impegno della direzione sanitaria e alla collaborazione dei medici e delle professioni sanitarie. Quest’anno presenti anche i giovani studenti infermieri del Polo didattico che si mettono a disposizione della popolazione per offrire gratuitamente alle donne prestazioni volte a favorire la promozione alla salute.



I servizi offerti sono consultabili cliccando

qui e qui.