Visita ginecologica solidale: "Emergenza non sospenda diritto a salute"

La Spezia - “Da quando è iniziata l’emergenza Covid-19 è stato sospeso il servizio Cup della Liguria per prenotare le prestazioni sanitarie. Il presidente della regione, Giovanni Toti, rassicura che dal 22 giugno sarà possibile prenotare le visite ambulatoriali e non urgenti presso l’Asl. Ovviamente l’Asl dovrà recuperare tutti gli appuntamenti sospesi durante questo lockdown sanitario, e quali saranno i tempi di attesa per chi prenoterà dopo la fatidica presunta data di ripartenza dei Cup?”. Se lo chiede 'Non una di meno La Spezia', che giovedì 18 giugno alle 11.00 in Piazza Europa darà vita al presidio informativo 'Nessuna da sola'. “Queste scelte politiche – proseguono gli attivisti - impediscono da tre mesi di prenotare una visita ginecologica e gli screening presso il consultorio pubblico, mentre risultano garantite solo le emergenze previo appuntamento. Per questo motivo molte donne hanno dovuto rinunciare a una visita ginecologica oppure si sono dovute rivolgere a un privato, ma non tutte possono permettersi di affrontare i costi medi di una visita; parliamo di una cifra che si aggira attorno ai 100-140 euro”.



Il presidio di giovedì prossimo fa parte della campagna 'Visita Ginecologica Solidale, nessuna da sola!', un crowdfunding lanciato su Produzioni Dal Basso da Nudm in collaborazione con Aied Consultorio La Spezia per costruire una cassa mutua e sostenere la spesa per la visita ginecologica di chi non può permettersela. “Lottiamo per un'educazione sessuale all'altezza dei nostri desideri, contraccezione gratuita ed eliminazione Tampon Tax, sanità pubblica laica, obiettori e ProLife fuori dalle strutture sanitarie pubbliche e dalle farmacie, accesso gratuito all'assistenza sanitaria per Ivg, gravidanza e parto indipendentemente da cittadinanza e documenti. L’emergenza non sospende il diritto alla salute e il diritto alla salute riproduttiva”, concludono da Nudm.



Link al crowdfunding: http://sostieni.link/25508

Per prenotare la visita ginecologica gratuita: 3534077275