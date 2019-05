Visita alla caserma dei Vigili del Fuoco per il prefetto

La Spezia - Il prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi ha voluto visitare il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco diretti dal Comandante Leonardo Bruni. Il prefetto dopo un breve saluto al personale operativo ha visitato il simulatore antincendio navale punto di eccellenza per Il Comando Provinciale,utilizzato in questi giorni per espletare l’attività addestrativa internazionale con Vigili del Fuoco della Slovenia, della Croazia e del Comando di Trieste nell’ambito del progetto transfrontaliero NAMIRG.

Garufi ha avuto modo di assistere all’impiego dei Droni che negli ultimi tempi sono stati molto utili per supportare le operazioni di soccorso in tanti scenari emergenziali. Il Comandante Leonardo Bruni insieme ai funzionari ha voluto ringraziare il Prefetto per la gradita visita . Prefetto ha voluto ringraziare il comandante per la calorosa accoglienza ricevuta e soprattutto ha sottolineato l’importante ruolo che i Vigili del Fuoco svolgono nella società civile ai fini della tutela dell’incolumità dei cittadini.