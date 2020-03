Virus e messe, la precisazione della Diocesi

La Spezia - Riceviamo dalla Diocesi. In relazione all’epidemia di Covid–19 in corso, il vicario generale monsignor Enrico Nuti ha diffuso ieri una nota di ulteriori precisazioni. Le chiese restano regolarmente aperte e le Sante Messe, sia feriali sia festive, vengono celebrate come di consueto con la partecipazione della popolazione. Come previsto nelle prescrizioni già emanate dai vescovi liguri la Santa Comunione viene distribuita solo nelle mani dei fedeli e si deve evitare lo scambio del segno della pace. La diocesi raccomanda inoltre di ottemperare alle disposizioni per i luoghi pubblici, emanate nel decreto del governo, mantenendo almeno un metro di distanza tra i partecipanti alle celebrazioni. Come è noto, «è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati. A tal proposito, onde evitare dubbi di coscienza, si ricorda quanto scritto nel Catechismo della Chiesa cattolica al n. 2181, ossia che «i fedeli sono tenuti a partecipare all’Eucaristia nei giorni di precetto, a meno che siano giustificati da un serio motivo». L’osservanza di queste “disposizioni civili” costituisce il “serio motivo” richiesto, per cui chi si trova in tali situazioni è giustificato dal partecipare alla Santa Messa festiva. In quel giorno chi non partecipa alla Messa dedichi però un congruo tempo alla preghiera personale o in famiglia.