Vip e commercianti gelatieri per un giorno, l'incasso va ad Anffas

Appuntamento mercoledì 10 aprile da 'Stella marina'.

La Spezia - Anffas Onlus La Spezia e Stella Marina insieme per dare un messaggio alla cittadinanza: "#Scateniamounmondomigliore". Un motto che raccoglie una serie di iniziative volte a scatenare viralmente delle buone azioni a catena, almeno questa è la speranza di Andrea Cabano e Ilaria i titolari della Gelateria Stella Marina della Spezia.

Anffas Onlus La Spezia presente sul territorio provinciale da più di cinquanta anni con tanti progetti rivolti alle persone con disabilità intellettiva cerca di far comprendere alla comunità la diversa concezione del ruolo svolto nella società dalla persona con disabilità intellettiva, la quale, con interventi adeguati, personalizzati e finalizzati al miglioramento della propria vita, in alcuni casi, supera la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” capace di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. In questo modo viene riconosciuta alla persona con disabilità il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l’integrazione e la partecipazione.

Questa splendida iniziativa messa in campo alla Spezia dalla Gelateria Stella Marina di Via Sforza per Anffas Onlus La Spezia, si chiama “La bontà del gelato” e si terrà Mercoledi 10 aprile dalle 15.30 alle 19.00.



La Gelateria aprirà dalle 15.30 alle 19.00, a servire il gelato, oltre al personale addetto ci saranno alcuni personaggi spezzini di rilievo come Dario Vergassola e alcuni commercianti del centro (Marina Geirola - Gioelleria Pasqualini, Raffaella - Profumeria De Giorgi, Giada Bertagna - Lo scrigno di Giada), Muscolino e tante persone vicino al mondo Anffas, ma soprattutto amici di Anffas La Spezia.

Il gelato sarà servito esclusivamente nella coppetta grande al prezzo minimo di 2,50€

I Gusti presenti nella vetrina sono ricette particolari donate da gelatieri di tutta italia : Claudio Bove Gelateria Dolci Voglie Putignano, Ilaria Angelillo Gelateria Clover Milano, Marco Moretti Gelateria Kapogiro di Zola Predosa, Alberto Bati Gelateria My Sugar Firenze, Giorgio Urso Gelateria Il Divino Ravenna, NICOLETTA PELUCCHINI Gelateria Caraiby Figline Valdarno, ANDREA ZINGRI Gelateria Wally Milano, ANDREA BONATO Casanova gelato di Cork, Giorgio Boaglio Gelateria Boaglio Giorgio Cavour , ALESSANDRO ZOLI Peace & Cream gelateria artigianale creativa Faenza ,Maurizio Bernardini Galliera 49 Bologna, Giada Bertagna Lo scrigno di Giada La Spezia, Barbara Bettera Il gelato di Barbara Rivolta D'adda, Stefano Cecconi Cremeria Cecconi Arezzo.

Tutto l’incasso della giornata sarà devoluto all’associazione ANFFAS Onlus La Spezia, i ragazzi dell’associazione saranno presenti per ringraziare personalmente chiunque vorrà gustare un gelato a doppia felicità.