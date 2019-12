Violenza in famiglia, una piaga che non accenna a calare

La Spezia - Martedì 17 dicembre, nella sede del Polo Didattico Universitario Asl5, si è tenuto il corso di formazione “La violenza intrafamiliare: il nemico invisibile”.

Il progetto ha lo scopo di promuovere il riconoscimento precoce e la cultura della prevenzione.

E’ importante che i sanitari siano preparati per una presa in carico delle vittime e che eseguano la corretta segnalazione per attivare gli interventi di tutte le istituzioni che operano a difesa di donne e bambini.

Responsabile scientifico la dottoressa Maria Antonietta Banchero, direttore sanitario Asl5, da sempre in prima linea sulla violenza “di genere” (nel 2016 ha ricevuto il Premio Internazionale Standout Woman Award e nel 2017 il Premio Donna Fidapa Italia) ha per l’occasione riunito diversi esperti che hanno discusso del tema della violenza nei confronti dei più deboli: donne e minori.

I relatori comprendevano specialisti nei profili giuridici, medico, sociali e psicologici.



Far emergere il sommerso per intervenire

Nell’82% dei casi chi fa violenza su una donna ha le chiavi di casa, con i drammatici dati aggiornati al 2019 sulla violenza sulle donne. Un report che parla di 88 donne vittime di atti di violenza ogni giorno: solo nel mesi di marzo di quest’anno, ogni 15 minuti è stata registrata una vittima di violenza di genere di sesso femminile. Maltrattamenti, atti di stalking, violenze sessuali, percosse, nel 60% dei casi sono commessi dall’ex partner (Istat).

I dati di Asl 5 vedono nel 2016 un numero di accessi pari a 502 di cui 180 sesso femminile, nel 2017 un numero di accessi pari a 411 di cui 159 di sesso femminile e nel 2018 (primi 10 mesi) un numero di accessi di 385 di cui 141 sesso femminile.

La violenza contro le donne costituisce una grave forma dei delitti umani e rafforza i fenomeni di discriminazione delle donne stesse.

“Il corso di oggi ha avuto l’obbiettivo di promuovere l’integrazione degli interventi di contrasto alla violenza contro le donne con i programmi di natura sociale, sociosanitaria, dell’educazione, del lavoro e della tutela della sicurezza”, spiega Banchero.