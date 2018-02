Vino, liquori e distillati: corso per capire le basi della miscelazione

La Spezia - Il vino, i liquori ed i distillati: corso di avvicinamento alla degustazione per capire le basi della miscelazione. Quanto è importante per un addetto di bar la conoscenza del vino e del suo mondo? Quanto invece il suo utilizzo come aperitivo o come bevanda da meditazione oppure come ingrediente per i cocktail?



Per avere un’unica risposta, da oggi AIBM Project propone un corso specifico per gli addetti del settore e per gli appassionati del bere miscelato, che vogliono saperne di più su cos’è il vino, i distillati, come degustarli.



Il corso si articolerà in dieci lezioni da tre ore ciascuna, in cui si approfondirà la conoscenza delle variegate tipologie di vino, di alcuni distillati, attraverso la sua degustazione e la capacità di apprendere le tecniche corrette per la costruzione dei più importanti cocktail a base di vino. Presentazione corso 13 Febbraio dalle 14,30 alle 15,30, presso IPSSEOA “G. Casini”, via Fontevivo 125. Ingresso libero. Per info: info@aibmproject.it 3396696464.