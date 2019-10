Vincenzo Castelli ospite di Casa Massà

La Spezia - Relatore d’eccezione, ieri l’altro alla Spezia, a Casa Massà, per il corso “Volontar–insieme”, organizzato da Mondo Nuovo Caritas, Centro di ascolto e associazione “La famiglia”, e sostenuto dal centro di servizio per il volontariato “Vivere insieme”. E’ intervenuto infatti Vincenzo Castelli, filosofo e pedagogista, teologo ed antropologo, che ha sviluppato in circa trentacinque anni di lavoro diverse attività anche di carattere sperimentale, in una sorta di “meticiato”originale e spesso fuori dai rituali paradigmi dell’azione sociale. Si è occupato di aree di intervento diverse ma tra loro integrate: disagio minorile, dipendenze patologiche, persone senza dimora, prostituzione, tratta degli esseri umani, migrazioni, asilo, violenza giovanile. In tale contesto, Castelli, che ne ha dato conto nel suo intervento alla Spezia, ha lavorato in molte aree del mondo, in Europa dell’ovest e dell’Est, nei Balcani, nel Magreb, in America Latina. Voi ha lavorato per conto delle Ong, di enti locali e regioni, dell’Unione europea e delle Nazioni unite, così come del governo italiano, nel quadro delle reti internazionali di politiche sociali. Per circa vent’anni è stato docente di etica e di antropologia simbolica, direttore di master sulla progettazione sociale ed autore di numerose pubblicazioni in italiano e spagnolo. Come ha detto al corso spezzino, il suo metodo è quello di “ragionare con i piedi”, vivendo per molti anni in comunità di accoglienza con minori ed adolescenti, con persone in situazione di forte marginalità, i cosiddetti “ultimi” e “penultimi” della società. Alla Spezia per alcune ore si è intrattenuto appunto su queste tematiche, suscitando interesse nelle numerose persone presenti. L’incontro, condotto insieme a Gilda Esposito, aveva per tema “Progettare il futuro”, proprio nel campo delle nuove povertà.