Viideosorveglianza e privacy, seminario in Provincia

La Spezia - La videosorveglianza urbana è ormai strumento essenziale per il controllo del territorio a fini di sicurezza urbana e pubblica. I comuni sempre più investono su questa tecnologia per offrire sistemi alle Forze di Polizia Statali e Locali per monitorare aree a rischio, piazze ove svolgono eventi di rilievo, assi stradali a rilevante transito veicolare. Lo sviluppo tecnologico, componente sempre più importante anche nelle attività info-investigative coordinate dalla Magistratura inquirente devono coniugarsi con i principi stabiliti dalla normativa europea e nazionale in tema di tutela della privacy. Ancor più a tali principi devono conformarsi le aziende e i condomini privati che intendono fruire di tale opportunità tecnologica.



Per fare il punto dei rapporti fra videosorveglianza e privacy e delle potenzialità di sviluppo tecnologico del controllo del territorio, Ethos Academy società qualificata nel campo della comunicazione scientifica, d'accordo con il Comando di Polizia Municipale della Spezia (nella foto Alberto Pagliai, il comandante) e con il patrocinio di Provincia e Comune della Spezia organizza martedì 9 ottobre con inizio alle 9 nella sala del consiglio provinciale un seminario cui interverranno giornalisti esperti nel campo della comunicazione e legali che hanno approfondito i rapporti fra videosorveglianza e privacy. Il seminario è aperto alla partecipazione di rappresentanti delle Forze di Polizia, tecnici del Comune e degli Enti Pubblici, organizzazioni di categoria e amministratori condominiali nonché Aziende che operano in questo particolare campo tecnologico.