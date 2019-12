Vigili del fuoco spezzini pronti per celebrare Santa Barbara

La Spezia - Mercoledì 4 Dicembr il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia congiuntamente al Comando Marittimo Nord della Marina Militare festeggerà Santa Barbara, Santa Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, alla presenza della massima Autorità della provincia.

Per tale occasione, dopo una semplice cerimonia in onore ai caduti VVF con posa di una corona alle ore 9.00 presso la sede centrale di Via Antoniana, S.E. Rev.ma Monsignor Luigi Ernesto Palletti Vescovo della Spezia celebrerà la Santa Messa alle ore 10.00 presso la Chiesa di N.S. della Salute in Piazza Brin.

Al termine della cerimonia e rientrati presso la sede centrale VF di Via Antoniana alle ore 11,30 circa, dopo la lettura dei messaggi augurali, la relazione del Comandante, e la consegna di alcune benemerenze al personale, sarà eseguita una esercitazione dimostrativa di soccorso con l'esecuzione di alcune manovre addestrative e simulazione di interventi nel cortile della stessa sede VVF.

"Si sottolinea il significato della ricorrenza - spiega il comandante provinciale Bruni -, quale momento d'incontro e di memoria fra colleghi in servizio ed in quiescenza e occasione di incontro volto a rafforzare sia i legami interni al Corpo dei Vigili del Fuoco che con le altre Istituzioni ed Enti che operano quotidianamente al nostro fianco, in particolare con la Marina Militare con cui condivide la devozione alla stessa Santa Patrona S. Barbara. La ricorrenza è anche un momento di riflessione e di valutazione sull'attività effettuata nel corso dell'anno, sull'efficacia dell'impegno che si è profuso nell'espletamento dei compiti istituzionali e sulle prospettive di sviluppo dell'attività del Comando per accrescerne la funzionalità e la certezza di risposta operativa volta ad assicurare un livello di sicurezza ancora più elevato per la popolazione".