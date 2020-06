Vigili del fuoco e Soccorso Alpino, siglata l'intesa

La Spezia - Questa mattina nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco della Spezia si è svolto un incontro per la firma all’accordo tra i Vigili del Fuoco ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. I rappresentanti dei due enti, il comandante provinciale Leonardo Bruni per i Vigili del Fuoco e il Presidente regionale Fabrizio Masella per la componente Cnsas hanno raggiunto un accordo per l’attivazione reciproca. La ratifica di questo documento consolida ed ufficializza la procedura per l’attivazione reciproca tra i due enti titolari del dispositivo di soccorso, per il raggiungimento di ogni possibile forma di sinergia a favore del soccorso al cittadino. La particolare morfologia del territorio della Liguria richiede molto spesso l’intervento congiunto con questo accordo si è cercato di migliorare il sistema di reciproca attivazione così da velocizzare ed ottimizzare il soccorso.