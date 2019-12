Vigili del Fuoco al fianco di Telethon nella raccolta fondi per la ricerca

La Spezia - Oggi una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco della Spezia ha partecipato alla campagna di raccolta fondi per la ricerca scientifica promossa dalla Fondazione Telethon e organizzata nel centro della città. L’iniziativa serve a finanziare la ricerca per le malattie rare, al fine di farla progredire per garantire una migliore qualità di vita a tutti coloro che ne sono colpiti ossia soprattutto i bambini.

All’appuntamento, promosso da Telethon, i Vigili del Fuoco hanno garantito la presenza con personale di turno e un mezzo antincendio che è risultato una vera attrazione per i bambini presenti e i loro genitori. Il personale VF presente, con la professionalità che li distingue, ha saputo dare le migliori risposte a tutti, anche a coloro per esempio che chiedevano consigli sul tipo di estintore da utilizzare per meglio gestire un camino.

Infatti la sola presenza della squadra VF ha dato serenità e rilassatezza a tutte le persone che affollavano la piazza. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare il Comando per l’apporto e la professionalità dimostrata nel garantire la presenza ad una manifestazione benefica tanto importante, alla quale, oltre ai Vigili del Fuoco erano presenti la Polizia di Stato, enti del Volontariato , la polizia urbana ecc.