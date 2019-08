Videosorveglianza potenziata, l'occhio del Grande Fratello arriva ovunque

La Spezia - Nuove videocamere e sostituzione di quelle esistenti ormai obsolete per il sempre più tentacolare sistema di videosorveglianza della città nelle aree urbane esposte a rischio di degrado sociale. Il progetto, deliberato dalla giunta comunale spezzina, è finalizzato ad intensificare la sorveglianza attraverso la sostituzione e l’installazione di telecamere nelle seguenti aree urbane: Scalinata Spora, rotatoria di Via Sarzana in prossimità del cimitero monumentale dei Boschetti, Piazza Saint Bon, la zona della stazione centrale, il parcheggio d'interscambio di Piazza D’Armi, l'intersezione fra Via Fiume e Via Monteverdi, quella fra Viale Italia e Via XX Settembre. Così pure succederà all'intersezione tra Viale Italia e Via Carducci, fra Via Carducci e Via Giulio Della Torre e pure in Viale Fieschi, nella zona dello stadio "Alberto Picco". Le nuove videocamere, attraverso la fibra ottica, saranno collegate ai server del Comune e della Centrale Operativa della Polizia Municipale, responsabile del monitoraggio e trattamento delle immagini, visualizzate nella sala operativa del Comando. Il sistema, inoltre, permette una condivisione delle riprese con le Forze dell’Ordine.