Videosorveglianza, arriva il bando anche per lo Spezzino

La Spezia - È stato pubblicato oggi sul sito di Regione Liguria (link: http://iterg.regione.liguria.it/ delibera n.432/2019 con allegati) il bando da 1 milione di euro per la sicurezza integrata destinato al Comune di Genova (fino ad un massimo di 400mila euro) e ai Comuni con più di 15mila abitanti (fino ad un massimo di 60mila euro ciascuno per complessivi 600mila euro) che dovranno presentare progetti insieme ad almeno altri due comuni più piccoli della stessa provincia. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 1° ottobre 2019. La delibera per l’avvio del bando, approvata dalla Giunta su proposta della vicepresidente e assessore alla Sicurezza Sonia Viale, fa seguito alla firma del Patto per la Sicurezza Integrata siglato dal presidente Giovanni Toti il 6 aprile scorso in Prefettura, per consentire l’utilizzo delle risorse di Regione Liguria.



Per accedere al finanziamento, i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti dovranno presentare progetti che prevedano forme associative (convenzioni, associazioni, protocolli d’intesa) di durata non inferiore a 5 anni, con almeno altri due Comuni della stessa provincia. “Questo consentirà di attivare una ‘rete’ di sicurezza in tutta la Liguria – sottolinea la vicepresidente e assessore alla Sicurezza Sonia Viale – con il coinvolgimento di almeno 30 Comuni nei diversi progetti che saranno presentati”. Nell’ambito del Possono essere presentati progetti relativi a: investimenti di promozione della sicurezza; litorali, parchi, aree pedonali e spiagge sicure; videosorveglianza mobile. I progetti dovranno essere approvati dal Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica che esprimerà un parere, prima dell’invio della richiesta alla Regione. L’approvazione definitiva spetterà alla Giunta regionale.



Rientra nell’obiettivo dell’interconnessione delle sale operative anche il collegamento della Polizia Locale del Comune di Genova al Nue 112, attivo su tutto il territorio ligure dal 2017. Regione inoltre promuove la realizzazione e conduzione di sale operative uniche tra le Polizie Locali di Comuni limitrofi, in collegamento con le sale operative delle altre Forze di Polizia.







Questi i Comuni con più di 15mila abitanti destinatari delle risorse regionali:



provincia di Imperia: Imperia, Sanremo, Ventimiglia (complessivamente 180mila euro di finanziamento regionale sul territorio imperiese)

provincia di Savona: Savona e Albenga (fino a 120mila euro di finanziamento regionale complessivo sul savonese)

provincia di Genova: Rapallo, Chiavari, Sestri Levante (fino a 180mila euro complessivi di finanziamento)

provincia di Spezia: Spezia e Sarzana (fino a 120mila euro nello spezzino).