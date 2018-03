Viabilità, divieti, parcheggi e bus navetta: tutto quello che c'è da sapere per San Giuseppe

La Spezia - Da sabato 17 a lunedì 19 marzo si svolgerà la tradizionale Fiera di S. Giuseppe.

Da venerdì 16 marzo, entreranno in vigore, con inizio alle ore 07 i divieti di fermata con rimozione veicolare e di circolazione in tutto il perimetro della Fiera, che si protrarranno sino alle ore 10 del 20 marzo.

Il divieto di sosta a partire dalle ore 7 del 16/03/2018 alle ore 10 del 20/03/2018 interesserà:

Tutto il quadrilatero compreso tra viale Italia, via Persio, via Chiodo, Piazza Verdi e via XX Settembre (incluse); Largo Fiorillo, Piazza Bayreuth, via Fazio, via Tommaseo, via Santorre di Santarosa, via Campanella, via XXIV Maggio fra via XX Settembre e Piazza Europa, via dei Colli fra Piazza Verdi e via Bassi, via Faa di Bruno, via Cappellini e alcuni tratti di viale Italia lato monte e mare idoneamente segnalati.

Il divieto di transito dalle ore 13 del 16/03/2018 alle ore 10 del 20/03/2018 riguarderà tutta l'area Fiera



ORARI FIERA

L'orario di vendita dei banchi è fissato dalle ore 08 alle ore 20 nei giorni 18 e 19 marzo e dalle ore 08 alle ore 22 sabato 17, giorno in cui si terrà la notte bianca di Primavera.



PERCORSI CONSIGLIATI PER ATTRAVERSARE LA CITTA':

PERCORSI E FERMATE MEZZI PUBBLICI

Si sconsiglia vivamente, alla circolazione privata la percorrenza di viale Italia e viale Amendola.

Si consiglia, invece, di utilizzare la Variante Aurelia che collega Felettino con Piazzale Ferro, in subordine la Galleria Spallanzani. Ciò in ragione del fatto che Viale Italia fra via Campanella e Viale Amendola sarà interessato dalla istituzione di una corsia ambo i lati riservata ai mezzi di pubblico trasporto con inevitabile rallentamento della circolazione.

I mezzi pubblici faranno capolinea nella via XX Settembre, tratto compreso tra via XXIV Maggio ed V.le Italia.

Le percorrenze in direzione Arsenale fluiranno dalla via Veneto, lungo la via XX Settembre e quindi lungo il V.le Italia e V.le Amendola, mentre le percorrenze con direzione Migliarina transiteranno lungo la via Gramsci, la via Chiodo, la Piazza Chiodo e quindi lungo V.le Amendola, il V.le Italia, immettendosi nella via Campanella, e poi nella via XXIV Maggio.

Sul V.le Italia i BUS DI LINEA non effettueranno fermate nel tratto compreso tra V.le Amendola e via Campanella.

Per la direttrice mare - monte la fermata più vicina alla fiera sarà realizzata sulla via XX Settembre ( tratto tra via XXIV Maggio e V.le Italia ), quella successiva sul V.le Amendola all'altezza della Piazza Chiodo.

Per la direttrice monte - mare la fermata più vicina alla fiera sarà su Piazza Battisti e in piazza Chiodo, dopodiché la successiva fermata sarà in via XXIV Maggio angolo via Campanella.



ALLA FIERA CON BUS NAVETTA

Chi deve raggiungere la fiera o il centro della città potrà utilizzare oltre che i mezzi di trasporto pubblico anche i bus navetta di collegamento dai parcheggi di interscambio secondo il seguente prospetto:

parcheggi serviti da Navetta gratuito nei giorni 17-18-19 marzo 2018

l. Palasport;

2. Piazza D'Armi;

3. Area di fronte al Centro Commerciale "Le Terrazze"



Gli arrivi e le partenze dei bus navetta da e per palazzetto dello sport e Area Terrazze sono previsti sulla via XX Settembre (tratto tra V.le Italia e via XXIV Maggio). Invece gli arrivi e le partenze dei bus navetta da e per Piazza D'Armi e V.le Fieschi avranno luogo nella Piazza Battisti, fronte CAMEC.



OBBLIGHI DIVIETI E LIMITAZIONE VARIE PARCHEGGI RESIDENTI

A decorrere dalle ore 08 del giorno 15 marzo e fino alle ore 24 del giorno 20

marzo i detentori di pass residenti B -C- D, potranno sostare in tutte le aree adibite a parcheggio a tariffa o residenti , indipendentemente dalla lettera ( anche zone a rotazione ). Per la sola Piazza Chiodo tale facoltà di sosta in deroga è vigente dalle 7 del 16 marzo alle ore 10 del 20 marzo.

La viabilità all'interno della ZTL, rimarrà invariata, quindi con ingresso dalla via XX Settembre/Manzoni ed uscita sulla via Tommaseo Piazza Verdi lato monte.



AREE DI SOSTA PER VEICOLI A DUE RUOTE E PER VEICOLI AL SERVIZIO INVALIDI

La sosta dei mezzi a due ruote è prevista nelle vie Cappellini, Faà di Bruno e

S.Santarosa; in ossequio alla segnaletica che sarà ivi in opera.

I veicoli al servizio di persone invalide potranno sostare nella via XXIV Maggio tra via Santorre di Santarosa e Piazza Europa, nel V.le Italia adiacenze Circolo Ufficiali e Largo Fiorillo nelle zone individuate da apposita segnaletica.



AREA SOSTA TAXI

L'area di sosta taxi è prevista nella via XXIV Maggio fra la via XX Settembre e il Palazzo Civico.



DIREZIONE FIERA

La direzione fiera e la Centrale Operativa Interforze di Polizia saranno nuovamente allocati, presso il centro S. Allende.

I posti di Pronto Soccorso saranno ubicati in Viale Italia prossimità via Diaz, via dei Colli x Piazza Verdi, Corso Cavour x via Chiodo, Molo Italia e via Da Passano x via Chiodo.

Tutto il personale in servizio del Corpo di PM sarà impegnato complessivamente per Garantire lo svolgimento della fiera in sicurezza. In particolare, al fine di garantire la fluidità e sicurezza della circolazione, sarà garantita la presenza nei principali attraversamenti pedonali con l'allestimento di circa dieci presidi fissi avendo la opportuna collaborazione del servizio volontario dei Nonni Civici e di Protezione Civile.





NOTTE BIANCA

Per contribuire all'ordinato svolgimento delle manifestazioni serali previste sabato 17 marzo nell'ambito della Notte Bianca di Primavera, il Sindaco della Spezia ha emesso ordinanza in cui si dispone dalle ore 21 di ·sabato 17 marzo e sino alle ore 6 del successivo, 18 marzo, il divieto di vendita, con qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro nelle aree del Centro Urbano interessate agli eventi ( da Viale Garibaldi a Viale Italia con delimitazione ai lati nel Viale Amendola e via XX Settembre). E' ammessa la somministrazione di bevande alcooliche, e il relativo consumo sul posto, nei pubblici esercizi e nelle pertinenze degli stessi.