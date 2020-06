Via libera alla sistemazione di tre frane di Falcinello

La Spezia - Da anni i residenti di Falcinello attendono la sistemazione e la messa in sicurezza delle frane lungo la via che conduce alla frazione collinare di Sarzana.

Sabato scorso la Giunta Ponzanelli con la deliberazione n.122 ha approvato il progetto definitivo che nello specifico riguarda gli interventi sulle frane denominate n. 8-9-10.



Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi l’Amministrazione sarzanese ha quindi sbloccato un’opera pubblica ferma al palo da oltre 10 anni e che, nel tempo, ha creato non pochi disagi e difficoltà ai cittadini della zona sia in termini di fruibilità che di sicurezza.



Il progetto preliminare di intervento - come spiegato dall’assessore Campi nella sua proposta deliberativa - risale addirittura al luglio 2016, quando il Comune approvò il progetto relativo ai lavori di “Messa in sicurezza della strada Sarzana- Falcinello inerente la sistemazione di alcuni dissesti franosi presenti sulla strada comunale che conduce alla frazione”. Da allora si è arenato e non è mai stato portato a conclusione.

Si è dovuto attendere lo scorso ottobre quando l’Amministrazione Ponzanelli ha deciso di dare una risposta che i cittadini di Falcinello aspettavano da anni imprimendo una decisa accelerazione della realizzazione dell’opera pubblica e affidando la progettazione definitiva alla ditta EPTA CONSULT S.C.r.l. con la determinazione n. 891/ 2019.

Oggi come detto il progetto definitivo è pronto e la Giunta ha dato il via libera all’intervento per un costo complessivo, compreso il progetto esecutivo e il collaudo, pari a 280mila euro finanziato da risorse comunali e regionali. Il progetto consentirà ora di intraprendere la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.



“Una risposta che i cittadini di Falcinello aspettavano da troppo tempo – hanno detto il sindaco Cristina Ponzanelli e l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi – e che ora finalmente il Comune potrà dare alla sua frazione”.”



(immagine di archivio)