Via libera ai monopattini elettrici in città

Casati: "Ulteriore passo avanti nelle politiche della mobilità sostenibile". Con la formula "free floating" si potranno prendere in un posto e lasciare in un altro.

La Spezia - La mobilità sostenibile segna un altro passo avanti. Questa mattina infatti la giunta spezzina ha dato via libera all'introduzione dei monopattini elettrici per favorire gli spostamenti in città. “Si tratta di un ulteriore passo nella direzione delle politiche della mobilità sostenibile – ha commentato l'assessore Casati – introdotte dell'Amministrazione Peracchini con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente e di garantire una più alta qualità della vita con il conseguente abbassamento dell'inquinamento urbano”

Altra grande novità sarà la formula “free floating” che consentirà a lavoratori, studenti, cittadini e turisti di noleggiare i dispositivi tramite un'app in qualsiasi parte della città e lasciarli in punti diversi da quelli del prelievo.