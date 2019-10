Via le vele e box fissi, presentata la nuova Piazza Cavour

La Spezia - Dodici, diciotto mesi per riconsegnare una Piazza Cavour ripensata, rimodulata e, soprattutto, riorganizzata. Il Comune della Spezia va avanti per la sua strada, presentando questa mattina il progetto tecnico di fattibilità che entro la serata sarà trasmesso alla Regione Liguria, per conoscenza, in modo da non perdere altro tempo e proseguire nella tabella di marcia iniziata un anno e mezzo fa. Contestualmente a questo passaggio, che avviene, e non può passare certo inosservato, a 48 ore dalla conferenza stampa indetta da Confcommercio che riattualizzava i progetti degli architetti Cozzani e Bazzali, significando la necessità di ripensare il tutto, in nome del "dio-parcheggio". L'amministrazione comunale ha però ritenuto che il tempo della concertazione si è concluso, anche perché dopo un anno e mezzo di riunioni ed incontri è importante trovare una sintesi reale e concreta: qualcosa che è stato ribadito anche in mattinata durante la presentazione del progetto. E' un segnale decisionista anche a chi nella stessa maggioranza consiliare aveva storto il naso di fronte ad un progetto finalista che, meno "grasso" di parcheggi, aveva passato regolarmente tutte le fasi di partecipazione. Di certo c'è che gli architetti Falcone-Romano-Vendemmia, vincitori della selezione, stanno già lavorando sul progetto definitivo che sarà pronto fra un mese e con l’inizio dell’anno prossimo si andrà a bando. "Solo quando avremo il progetto definitivo potremo dire le tempistiche. Di certo l’operazione di rimozione delle vele è la parte più complessa. Tempistiche? Circa 12-18 mesi dall'inizio dei lavori" - ha puntualizzato Luca Piaggi, assessore ai lavori pubblici e alla partecipazione.

Insieme a lui questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l'assessore al commercio Lorenzo Brogi hanno chiarito per sommi capi il senso dell'intervento, ripetendo a più riprese che è ancora passibile di miglioramenti. La base progettuale si basa sul progetto vincitore del concorso di idee che aveva visto 13 progetti in gara dai quali poi sono uscite le prime cinque idee progettuali.



Prima necessità: "Cantiere aperto senza fermare l'attività mercatale."

"E’ la prima tranche progettuale dopo un percorso di un anno e mezzo. La partecipazione ha coinvolto tutti, a partire dagli operatori di piazza Cavour, passando per commercianti, cittadini, residenti. Abbiamo fatto sondaggi anche online e sintetizzato il tutto nel Documento unico di programmazione. Si è giunti al progetto vincitore con una richiesta di fondo che sta alla base di tutto: lavori si, ma senza sospendere l’attività mercatale della piazze" - spiega Piaggi. Va da sè che altre soluzioni sono rimaste fuori proprio perché non si poteva garantire la continuazione dell’attività lavorativa. "Poi ci sono stati almeno una decina di incontri con tutti i soggetti che hanno voluto riferirci le loro sensibilità dandoci la possibilità di affinarlo fino si dettagli" - ha continuato l'assessore.



Via le vele, fotovolatico e box fissi. E una visione 'green'.

Il progetto prevede innanzitutto l’abbattimento delle mastodontiche vele, con l'obiettivo di migliorare l’immagine complessiva e conferendo maggiore respiro all’ambito centrale. I piloni di sostegno, però, saranno demoliti solo parzialmente, in quanto verranno impiegati per sostenere le nuove coperture previste dal progetto. Saranno comunque demoliti solo parzialmente in quanto verranno impiegati per sostenere le nuove coperture. Aspetto importante: "Si tratta di un mantenimento in linea col P.T.C.P. - ha specificato Piaggi -, secondo cui Piazza Cavour è soggetta al regime SU (Struttura Urbana Qualificata), a cui si applica l’art 35". Le coperture dei padiglioni sud-est e sud-ovest, infatti, sono prolungate rispettivamente fino alla testata del padiglione nord-est e nord-ovest: in continuità con quelle esistenti, vengono realizzate delle vetrate al di sotto delle nuove coperture. Le nuove coperture saranno realizzate in struttura metallica e sono rivestite con gli stessi materiali impiegati su quelle esistenti. E' prevista, inoltre, l’integrazione e razionalizzazione degli impianti idrici ed elettrici a servizio dei banchi mercatali e la realizzazione sulle coperture di un impianto fotovoltaico e di un altro per il recupero dell’acqua piovana.



Una nuova pavimentazione, via i sampietrini dal centro.

Interventi dedicati alla manutenzione della pavimentazione sono destinati ad aumentare il decoro e la fruibilità della piazza sia nella parte interna ai padiglioni con la manutenzione ed estensione della pavimentazione in cemento, sia in corso Cavour e vie laterali dove è previsto, a seconda delle necessità, l’impiego del porfido, dell’arenaria e/o del cemento. Relativamente alle pavimentazioni interne ai padiglioni, si prevede la manutenzione degli ambiti già pavimentati in cemento e la rimozione e sostituzione con cemento delle piastrelle ancora presenti nei padiglioni nord-ovest e sud-est. Per le pavimentazioni in pietra arenaria delle strade laterali e del corso Cavour è previsto un intervento di manutenzione straordinaria; nella parte centrale del corso Cavour si conservano i cubetti di porfido, provvedendo al ripristino degli stessi, ove necessario. Al centro della piazza, l’inserto di sanpietrini, la cui forma non è compatibile con la nuova organizzazione degli spazi aperti e coperti, è sostituito in parte dal cemento, in parte dalla pietra arenaria.



Parcheggi, sbarre laterali e bus elettrico

Il numero dei parcheggi presenti nella piazza non subirà alcuna modifica nel numero. In seguito alla richiesta delle associazioni di categoria, in particolare di Confesercenti, ai lati della piazza si è presa in esame l’eventualità di installare sbarre laterali per regolare l’accesso della autovetture alla piazza e riservare spazi a chi farà acquisti nella stessa o comunque nelle zone limitrofe alla piazza. Questa soluzione darà modo di attuare una rotazione dei veicoli consentendo di non occupare posti stabilmente. "E' allo studio l’utilizzo di un bus elettrico con fermate dedicate e posizionate più vicino alla piazza stessa" - hanno spiegato gli amministratori. Su richiesta degli operatori, la parte centrale della piazza sarà liberata e tornerà ad essere uno spazio fruibile per i cittadini, ricavando una sorta di piazza nella piazza. Infine alla fine delle attività mercatali e durante le ore diurne nel padiglione nord potranno essere convertiti a posti auto garantendo circa 70 stalli.



Nuova gestione dei rifiuti.

Per la gestione dei rifiuti, con l’ausilio del servizio N.U. comunale e della società IREN, si sono calcolati i volumi di ciascuna tipologia di rifiuto mediamente prodotti dal mercato in un giorno; in base a questi dati, sono stati dimensionati i quattro locali rifiuti collocati nei padiglioni, e determinato il numero di cassonetti ad accesso controllato da collocare in prossimità delle testate esterne (via dei Mille e via Rosselli) dei padiglioni rispettivamente nord-est e sud-ovest. Tre locali rifiuti sono destinati a contenere, in appositi roller, le cassette di legno e di plastica, assieme ai cartoni, opportunamente schiacciati. Il locale rifiuti del padiglione sud-est è destinato esclusivamente alle cassette in polistirolo dei pescivendoli. I locali rifiuti sono realizzati con pannelli prefabbricati in poliuretano con rivestimento metallico, sono privi di soffitto e dotati di due porte: una verso l’interno dei padiglioni, per i commercianti, e una verso l’esterno, per gli operatori della nettezza urbana. I cassonetti da collocare su via dei Mille e via Rosselli sono in totale quattro: uno per l’indifferenziato, uno per plastica e alluminio e due per i rifiuti organici.